Prefeita, vice e vereadores eleitos serão diplomados em dezembro

A Justiça Eleitoral confirmou que a diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 deverá ser realizada até 19 de dezembro. Em Campo Grande o dia 18 de dezembro foi o escolhido para diplomar a prefeita Adriane Lopes, a vice Dra. Camilla e mais 29 parlamentares.

O evento será promovido pela 36ª Zona Eleitoral. A previsão é que ocorra no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), mas o local e o horário ainda não foram oficialmente divulgados.

Após a diplomação, os eleitos e eleitas tomarão posse de seus cargos em 1º de janeiro.