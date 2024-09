Prefeito é acusado de oferecer lotes à candidata do PL (áudio)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) protocolou uma denúncia na Justiça Eleitoral que envolve tanto o prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (PP), quanto a candidata a vereadora Ivone José da Rosa Santos (PL), conhecida como “Ivone da Criança”. A ação, registrada no dia 6 deste mês, alega que Ivone foi pressionada a trocar de partido e se filiar ao PL em troca de benefícios municipais.

A denúncia, apresentada pelo presidente municipal do PSB, André Felipe Belmirio, aponta que Ivone se filiou ao PSB no dia 23 de fevereiro de 2024, participando de uma convenção e assinando a ficha de filiação. No entanto, um mês após essa filiação, Ivone teria sido coagida pelo prefeito Paleari a deixar o PSB e se filiar ao Partido Liberal, que está coligado com o PP e que indicou Valdemar Rocha como candidato a vice na chapa de Paleari.

Segundo a denúncia, Paleari usou seu poder de autoridade para pressionar Ivone a mudar de partido, prometendo a ela dois lotes distribuídos pelo programa de desenvolvimento econômico da cidade

A denúncia inclui transcrições de áudios gravados por Ivone e enviados pelo WhatsApp para o presidente do PSB, André Felipe Belmirio. Os áudios sustentam alegações de coação por parte de Paleari. Ouça:

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) solicita a cassação do registro de candidatura de ambos – o prefeito e Ivone – além de inelegibilidade por oito anos e aplicação de multa.

Na segunda-feira, 9 de setembro, o juiz Evandro Endo, responsável pela 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, recebeu a denúncia e ordenou que tanto o prefeito quanto a candidata se manifestem no prazo de cinco dias.

POSICIONAMENTO DAS PARTES

O prefeito José Paulo Paleari, por meio de sua assessoria, declarou que ainda não recebeu notificação oficial da Justiça Eleitoral e que responderá às acusações apenas após ser formalmente comunicado. Até o momento, não foi possível obter um comentário de Ivone José da Rosa Santos sobre a denúncia.