Quaest mostra Rose em 1⁰, Adriane, Camila e Beto embolados no 2⁰ lugar

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, revela que a candidata Rose Modesto (União) lidera com 33% das intenções de voto na corrida para a Prefeitura de Campo Grande (MS). Em segundo lugar, os candidatos Beto Pereira (PSDB), Adriane Lopes (PP) e Camila Jara (PT) estão em uma disputa apertada, apresentando empate dentro da margem de erro.

Este é o primeiro levantamento realizado pela Quaest, a pedido da TV Morena, para as eleições municipais de 2024. A pesquisa, realizada presencialmente entre os dias 24 e 26 de agosto, teve como amostra 852 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa foi feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-03495/2024.

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados são os seguintes:

Rose Modesto (União): 33%

Beto Pereira (PSDB): 15%

Adriane Lopes (PP): 14%

Camila Jara (PT): 9%

Ubirajara Martins (DC): 2%

Beto Figueiró (Novo): 2%

Luso de Queiroz (Psol): 0%

Jorge Batista (PCO): 0%

Indecisos: 11%

Branco, nulo ou não vai votar: 14%

Além do cenário estimulado, a pesquisa também abordou a intenção de votos espontânea, onde os entrevistados não têm os nomes dos candidatos apresentados:

Rose Modesto (União): 9%

Beto Pereira (PSDB): 7%

Adriane Lopes (PP): 6%

Camila Jara (PT): 3%

Beto Figueiró (Novo): 1%

Indecisos: 71%

Branco, nulo ou não vai votar: 3%

A pesquisa também incluiu uma análise de rejeição, indicando em quem os eleitores não votariam de forma alguma:

Adriane Lopes (PP): 30%

Rose Modesto (União): 27%

Beto Pereira (PSDB): 26%

Camila Jara (PT): 24%

Beto Figueiró (Novo): 22%

Luso de Queiroz (Psol): 11%

Ubirajara Martins (DC): 18%

Jorge Batista (PCO): 9%

Quanto à influência dos apoios políticos, a pesquisa investigou o impacto dos endossos do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL):

Apoio do presidente Lula:

Votaria em um candidato apoiado por Lula: 19%

Não votaria em um candidato apoiado por Lula: 77%

Não sabe ou não respondeu: 4%

Apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro:

Votaria em um candidato apoiado por Bolsonaro: 30%

Não votaria em um candidato apoiado por Bolsonaro: 65%

Não sabe ou não respondeu: 5%

Finalmente, sobre a decisão do voto, a pesquisa revelou que 41% dos eleitores consideram sua escolha definitiva, enquanto 58% indicaram que sua decisão ainda pode mudar. Apenas 1% não soube ou não respondeu.

A pesquisa foi encomendado pela Rede Motogrossense de Comunicação (RMC), da qual a TV Morena é afiliada.