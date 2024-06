Réus Fornari lidera com 60% dos votos em Rio Verde de MT

O Instituto Ranking Brasil Inteligência publicou nesta 4ª.feira (26.jun.24), uma pesquisa realizada entre os dias 20 e 24 de junho deste ano, sobre a performances dos pré-candidatos a prefeito e vereador em Rio Verde do Mato Grosso (MS).

Segundo apurado, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-07700/2024, encomendada pelo Diário MS News, ao custo total de R$ 4 mil com a estatística responsável Liniane Gazola. Eis a extrato.

De acordo com o Ranking, foram entrevistados 500 moradores do município com 16 anos ou mais. A pesquisa possui um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos.

Na amostragem espontânea, onde os entrevistados mencionam livremente seus candidatos preferidos, o atual prefeito Réus Fornari destaca-se com 30,2% das intenções de voto, seguido por Mário Kruger com 10%. Outros candidatos foram citados por 1,8% dos entrevistados, enquanto 58% não souberam ou não responderam.

Quando apresentados a uma lista de candidatos – a chamada pesquisa estimulada Fornari amplia sua vantagem, alcançando 60% das intenções de voto, enquanto Kruger fica com 20,2%. Nesta modalidade, 19,8% dos entrevistados ainda não souberam ou não responderam.

A pesquisa ainda mostrou que 62% dos entrevistados consideram a atual gestão de Réus Fornari ‘boa ou ótima’. Outros 20% a classificaram como regular e 13% como ruim ou péssima, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Por outro lado, no quesito rejeição Mário Kruger, o segundo colocado na corrida pela cadeira do executivo, lidera com 35%, seguido por Réus Fornari com 10%. Os indecisos ou que não responderam somam 55%.

PREFERÊNCIA PARA VEREADORES

O levantamento também avaliou as intenções de voto espontâneas para vereadores em Rio Verde. Nivaldinho lidera com 3%, seguido por Emerson Flores (2,4%) e Ildeslane Dimeira (2%). Outros candidatos como Robinho, Adriano Celulares, Flavio Brito, Tico da Barraca, Amauri Careca e Igor Chagas também foram mencionados, variando entre 1,8% e 1% das intenções de voto.

A Câmara Municipal de Rio Verde também foi avaliada, com 38% dos entrevistados considerando-a boa ou ótima, 24% ruim ou péssima e 22% regular. Indecisos ou que não responderam somam 16%.

AVALIAÇÃO DO GOVERNADOR

O desempenho do governador Eduardo Riedel foi visto como ótimo ou bom por 55% dos entrevistados, enquanto 25% o consideram regular e 12% ruim ou péssimo. Indecisos ou que não responderam representam 8%.