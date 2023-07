Riedel assina acordo e Chile vira o 1º país a fixar escritório em MS

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), assinou na manhã desta 5ª feira (6.jul.23), um Acordo de Cooperação com José Miguel Carvajal Gallardo, governador do Tarapacá, do Chile.

A medida mira 'afunilar' as relações econômicas e culturais entre os estados latino-americanos, em razão da efetivação da Rota de Integração Latino Americana (RILA), também chamada de Rota Bioceânica.

Com isso, o Chile tornou-se o 1º país a estabelecer representação comercial em Mato Grosso do Sul.

O escritório da Corporação de Desenvolvimento Regional de Tarapacá no Mato Grosso do Sul, para receber autoridades e empresários da região chilena, será inaugurado na 6ª feira (7.jul.23), na Capital sul-mato-grossense.

(6.jul.26) - Governador Eduardo Riedel (PSDB), o governador do Tarapacá José Miguel Carvajal Gallardo e o secretário Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Foto: Saul Schramm

“Nós estabelecemos um acordo formal de cooperação com Tarapacá, estado do norte do Chile, onde está Iquique, que está abrindo um escritório em Campo Grande. Agora estabelecemos laços e começamos efetivamente uma ação comercial, e de ligação turística e cultural. Este é um momento importante neste processo todo”, explicou o governador.

Tarapacá é uma das 16 regiões chilenas. O estado tem duas províncias com aproximadamente 240 mil habitantes.

(6.jul.26) - Governador do Tarapacá José Miguel Carvajal Gallardo assina acordo de cooperação com MS. Foto: Saul Schramm

“Estamos iniciando uma relação formal com o Mato Grosso do Sul, para melhorar a competividade, ser mais eficiente na logística do comércio internacional. A região de Tarapacá tem características inigualáveis, está no Pacífico o que significa economia de um terço do tempo de traslado de produtos que requerem exportação para o setor asiático. Isso gera maior competitividade, por isso estamos criando condições logísticas eficientes e oportunidades de ligação para o transporte pelo Pacífico”, pontuou Carvajal Gallardo.

Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), disse que MS e Tarapacá são os dois extremos envolvidos na rota. "Mato Grosso do Sul, com o início dela, e Tarapacá com os portos. A rota já foi estabelecida como prioridade para esta gestão e principal projeto de desenvolvimento e integração do Estado”, analisou o secretário.

(6.JUL.23) - Executivo sul-mato-grossense reuniu-se com o governador do Taparacá. Foto: Saul Schramm

O ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, reconheceu o pioneirismo de Tarapacá em instalar o escritório em MS. “Esta ação é oportuna para fortalecer as duas regiões e necessária para aprofundar o processo de integração”.

O compromisso entre o Mato Grosso do Sul e Tarapacá não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes. A medida é simbólica, pois possibilita viabilizar as condições institucionais e operacionais necessárias ao pleno aproveitamento dos benefícios gerados pelo corredor que ligará o Centro-Oeste do Brasil aos portos do Pacífico, no norte do Chile. O acordo tem vigência de 24 meses e pode ser prorrogado até 60 meses, condicionado à conclusão da Rota Bioceânica.

Prevista para entrar em operação em 2025, a Rota Bioceânica se configura como novo eixo logístico da América do Sul, com o Estado em posição estratégica e central no caminho. A lógica comercial futura de Mato Grosso do Sul é construída baseada neste instrumento de integração entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Durante o encontro, o governador de Tarapacá convidou o governador Eduardo Riedel para participação no IV Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2023, em Iquique.