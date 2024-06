Rubinho Nunes recua de PL para multar quem doar comida na rua

Após virar piada e 'esmagado' nas de ontem até hoje, 6ª.feira (28.ju.24), o vereador bolsonarista Rubinho Nunes (União-SP) recuou da tramitação de um PL (projeto de lei), de sua autoria, que estabelece multa de R$ 17 mil a quem distribuir marmitas a pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.

A proposta havia sido aprovada na 5ª.feira (27.jun), em 1ª votação, na Câmara de Vereadores da capital paulista.

Logo, a bizarra proposta ocupou manchetes e Rubinho recebeu milhões de críticas, em ano eleitoral, isso é um pesadelo.

Em nota, o vereador afirmou que diante das reações, irá debater a proposta com organizações não governamentais e demais instituições de sociedade civil para “buscar o aperfeiçoamento do texto para que a finalidade do projeto seja atendida”.

Depois da 1ª votação na Câmara, a Prefeitura de São Paulo informou que, em caso de aprovação em 2ª votação, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) iria analisar o projeto, já que depende da sanção dele para entrar em vigor. A sinalização, inicialmente, é a de que o prefeito iria vetar o projeto.

PERSEGUE PADRE

Recentemente mostramos aqui no MS Notícias, que Rubinho é investigado pela Polícia Civil paulista por perseguir o trabalho o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua.

No início deste ano, Nunes tentou, por mais de uma vez, abrir Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) que tinham por objetivo criminalizar o trabalho do pároco junto a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Nesta empreitada de abrir a investigação, o vereador fez uma série de acusações contra Lancellotti, entre elas a de que o religioso teria cometido crimes sexuais. Era tudo mentira e agora Rubinho está na mira da justiça.