TiÜ França: extremista do PL se explodiu próximo ao STF

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “TiÜ França”, de 59 anos, ex-candidato a vereador pelo PL de Santa Catarina, morreu na noite desta 4ª feira (13.nov.24), após tentar invadir a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), com explosivos que detonaram, causando a sua morte fatal.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou que o extremista de direita tentou entrar no prédio, não conseguiu, quando os explosivos detonaram com ele no Kia Shuma que ele dirigia e portava as bombas.

Outra informação indica que ele teria arremessado uma das bombas contra a estátua da Justiça, o item explosivo teria quicado e atingido o autor do ataque. A verdadeira dinâmica será apurada.

Uma hora antes da explosão, “TiÜ França” enviou mensagem para si mesmo no aplicativo WhatsApp, ameaçando ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional. Veja:

Ele também ameaçou o jornalista William Bonner, e os ex-presidentes José Sarney (MDB), de 94 anos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 93 anos. Veja:

ONDE ESTAVA LULA E OS MINISTROS

Lula recebia os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes quando as explosões ocorreram.

Por medidas de segurança, eles ficaram na residência oficial, com segurança reforçada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e pelo Exército.

A situação está tranquila. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve no local do ataque.

Segundo o GSI, houve reforço nos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. O vice-presidente Geraldo

Alckmin (PSB), que reside no último, está no Azerbaijão, representando o governo na COP29.