Vander anuncia 24 novos ônibus escolares para MS pelo Novo PAC

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), iniciou a entrega de novos ônibus do Programa Caminho da Escola para municípios de todo o Brasil. Até 2026, serão entregues 3.000 unidades, com um investimento total de R$ 1,5 bilhão oriundo do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso, celebrou o início da entrega dos veículos.

"O presidente Lula já começou a entregar os ônibus de transporte escolar solicitados no final de 2023. Mato Grosso do Sul não ficará de fora. Conseguimos aprovar a seleção de 24 municípios", afirmou o parlamentar.

O deputado federal Vander Loubet (PT). Foto: Reprodução

Os municípios beneficiados incluem Amambai, Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Itaquiraí, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sonora e Três Lagoas.

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

Os novos veículos são de última geração e apresentam 29 melhorias em relação aos modelos anteriores, como poltronas acessíveis, entradas USB, ar-condicionado, Wi-Fi e rastreamento por GPS. Além disso, a estrutura do chassi foi atualizada, atendendo à norma Proconve P8, que estabelece limites para a emissão de poluentes, substituindo o sistema Euro 5 pelo Euro 6.

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Criado em 2007 durante o segundo governo de Lula, o Programa Caminho da Escola tem como objetivo garantir o acesso e a permanência de estudantes de áreas rurais e ribeirinhas nas escolas públicas de educação básica. O programa fornece ônibus, embarcações e bicicletas adaptadas para essas regiões, priorizando a segurança e a qualidade do transporte escolar. A responsabilidade pela aquisição dos veículos recai sobre os gestores estaduais, distritais e municipais.