Vander Loubet é o deputado federal mais bem avaliado de MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 1º e 8 de dezembro de 2024, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, revela que os deputados federais Vander Loubet (PT-MS), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Beto Pereira (PSDB-MS) são os mais bem avaliados pela população do estado.

Vander Loubet obteve 20,6%, seguido por Rodolfo, com 16,4%, e Beto Pereira, com 14%. Na sequência ficaram os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS), com 10,3%, Geraldo Resende (PSDB-MS), com 6,2%, Camila Jara (PT-MS), com 4,8%, Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), com 3,6%, e Dr. Luiz Ovando, com 2,1%. Na pesquisa, 22% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Questionado sobre a pesquisa, o deputado Vander atribui o resultado ao incessante trabalho do seu mandato, sempre focado no atendimento das demandas da população.

“Eu sempre digo que na primeira eleição as pessoas dão um voto de confiança, mas, depois, o que conta é o trabalho. Esse é o nosso sexto mandato consecutivo, o que permitiu que a gente construísse uma grande folha de serviços prestados ao estado e aos municípios. Por isso, acredito que o resultado da pesquisa seja reflexo desse trabalho”, destaca Vander.

DADOS

Encomendada pela rede de Rádios Top FM, o levantamento tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Foram ouvidas 3 mil pessoas distribuídas pelos municípios de Campo Grande (1.242), Dourados (269), Três Lagoas (151), Ponta Porã (122), Corumbá (119), Naviraí (72), Aquidauana (70), Nova Andradina (68), Sidrolândia (64), Paranaíba (61), Maracaju (55), Coxim (52), Amambai (52), Rio Brilhante (50), São Gabriel do Oeste (42), Caarapó (41), Ivinhema (40), Miranda (38), Chapadão do Sul (37), Jardim (36), Anastácio (36), Bataguassu (35), Bonito (34), Aparecida do Taboado 34, Fátima do Sul (32), Bela Vista (32), Nova Alvorada do Sul (31), Ribas do Rio Pardo (29), Cassilândia (28) e Itaquiraí (28).