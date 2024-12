Vereadores de Campo Grande aprovam orçamento de R$ 6,8 bilhões

Os vereadores aprovaram nesta 5ª feira (12.dez.24), em duas sessões na Câmra Municipal de Campo Grande, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, que fixa as despesas e estima as receitas do município em R$ 6.871.493.844,00.

A proposta, apresentada pelo Executivo Municipal como o Projeto de Lei n. 11.433/24, passou por primeira discussão na sessão ordinária e foi aprovada em segunda discussão em uma sessão extraordinária logo em seguida.

O vereador Betinho, relator e presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, leu em plenário o relatório detalhado, que incluiu 557 emendas propostas pelos vereadores. Destas, 353 foram consideradas aptas para discussão, sendo 152 de caráter impositivo. “É importante destacar que 50% das emendas impositivas foram direcionadas à área da Saúde, assegurando recursos essenciais para o setor”, afirmou Betinho.

Durante a elaboração do projeto, a Prefeitura considerou fatores econômicos e sociais, além de riscos externos, conforme destacado na mensagem enviada ao Legislativo. O texto final reflete um planejamento estratégico para equilibrar desenvolvimento urbano e serviços essenciais, segundo o relator.

A proposta foi debatida em audiência pública realizada em 4 de novembro, com a participação da população e de representantes de diversos setores.

Agora, a LOA 2025 segue para sanção da prefeita de Campo Grande.