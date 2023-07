Ex-namorada e comparsa são presos por matar e esquartejar jogador de futebol

O jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny, de 19 anos, pode ter sido vítima de um crime bárbaro cometido pela ex-namorada, Rúbia Joice Oliver Luvisetto, de 21 anos. Ela foi presa nesta 3ª feira (4.jul.23) suspeita de ocultação de cadáver.

Mais cedo nesta 3ª feira, a polícia de Sete Quedas prendeu Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos. Ele compareceu espontaneamente à delegacia para depor acompanhado de um advogado. Danilo acabou sendo preso no local. Em depoimento, o suspeito teria revelado que ajudou Rúbia a matar e esquartejar Hugo para se livrar do corpo. Uma serra elétrica teria sido usada para separar pequenos pedaços do atleta.

Como mostramos antes aqui no MS Notícias, partes do corpo do atleta foram encontradas no Rio Iguatemi, no domingo (2.jul.23). Hugo havia sido visto pela última vez na noite de 25 de junho, ao ser deixado por amigos em frente a casa da ex. Antes disso, Hugo havia participado de uma festa num posto de gasolina em Pintoty, no Paraguai.

A reportagem do MS Notícias tentou falar com a delegada de Sete Quedas, Lucélia Constantino, na manhã e tarde desta 3ª feira (4.jul), para confirmar a prisão de Rúbia e Danilo. Ao telefone, porém, o policial de Sete Quedas disse que devido a alta movimentação na delegacia, as informações só serão repassadas em coletiva à imprensa na tarde da 4ª feira, que acontecerá no município.

PARTES DO CORPO

Equipes da Polícia Civil de Sete Quedas, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) seguem investigando o caso e o Corpo de Bombeiros continua com as buscas por partes do corpo de Hugo.

O caso é investigado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.