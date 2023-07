Corpo decapitado de jogador de futebol é achado em rio

Partes do corpo do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foram encontradas neste domingo (2.jul.23), no Rio Iguatemi, em Sete Quedas (MS). O atleta estava desaparecido desde 25 de junho, ao ir a uma festa num posto de combustível em Pintoty, no Paraguai.

Segundo informações iniciais, o tronco estava decapitado. A polícia suspeita que ele foi assassinado por crime passional.

"A cabeça não foi achada, só quadril, tronco e coxa [parte da perna]", disse a delegada Lucélia Constantino de Oliveira, titular da PC de Sete Quedas, ao site Campo Grande News.

A família de Hugo já foi informada que o corpo do rapaz foi localizado. Muito abalada, a mãe do jovem, Eliana Skulny, lamentou a morte do filho. "Acharam ele morto no Rio Iguatemi, cortaram os pedaços dele. Tamanha crueldade do mundo, meu Deus, meu filho era um menino bom", disse.

Segundo a mãe, as últimas pessoas a verem o rapaz foram seus amigos que deram carona até a casa da ex-namorada.

Os membros do corpo do jovem foram encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exames necroscópicos em Ponta Porã (MS).

A reportagem do MS Notícias não localizou o registro de ocorrência sobre o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

*Com Campo Grande News.