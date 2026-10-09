PF investiga incêndio na UFPE após ameaça bolsonarista

A Polícia Federal vai investigar o incêndio devastador que engoliu laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite de 4ª. feira (07.out.26).

O fogo destruiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, no campus da Zona Oeste do Recife.

Equipamentos e anos de pesquisas públicas sobre câncer, autismo, TDAH e Covid-19 viraram cinzas.

A tragédia ocorreu horas depois de estudantes da instituição receberem ameaças da extrema-direita.

A mensagem prometia “explodir o departamento” em nome de Flávio Bolsonaro.

MÁQUINA DO TERROR

O clima de ódio no campus escalou um dia após mobilizações estudantis pacíficas em apoio a Lula.

O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) veio a público denunciar as intimidações.

Ele acionou a PF e o Ministério Público Federal para que rastreiem as mensagens e a origem criminosa do fogo.

“Trabalhos de anos, projetos de IC, de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos foram perdidos”, denunciou o parlamentar.

RASTRO DE DESTRUIÇÃO

O sucateamento forçado é evidente: este já é o terceiro incêndio na universidade em pouco mais de uma semana.

O cenário piora com o deputado eleito Thiago Medina (PL-PE) admitindo que articula grupos "anti-Lula" nas faculdades locais.

O aliado de Flávio Bolsonaro correu para negar qualquer envolvimento com as chamas ou com as ameaças.

Enquanto isso, o reitor Alfredo Gomes acompanha a perícia federal para calcular o tamanho do rombo deixado pelo atentado.

RESPOSTA FEDERAL

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, interveio e colocou a pasta à disposição da reitoria.

Na Justiça, o chefe da AGU, Jorge Messias, montou uma comissão de procuradores para agir com rigor.

Eles tentam queimar o desenvolvimento do povo, mas a universidade e a ciência vão resistir.