Polícia localiza esconderijo e Jeremias morre em suposto confronto

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, morreu em suposto confronto com a polícia na tarde da 2ª feira (6.nov.23), no Bairro Joquei Clube, em Dourados (MS). Ele era acusado de matar a ex-companheira, Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos. Jeremias teria praticado o feminicídio na madrugada do sábado (4.nov) e esteve foragido por dois dias.

Como mostramos aqui no MS Notícias, Cleyde dormia com o atual namorado, Adelvando Paulo da Silva, quando o ex teria invadido a casa em que ela morava no Jardim Guanabara. Primeiro, o ex esfaqueou Adelvando e depois foi até o quarto e matou Cleyde com diversas facadas.

Jeremias foi localizado por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) em uma residência Na região do Bairro Jockey Club, em Dourados. "O indivíduo atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido por três disparos, foi socorrido, levado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu e foi a óbito", disse a Polícia Civil em nota.

No local a perícia disse que identificou marcas de disparos feitos pelo autor, que estava utilizando um revólver calibre .32. A moto e o celular dele foram apreendidos. A reportagem não localizou nenhum boletim de ocorrência sobre o caso.

Jeremias e Cleyde tiveram um relacionamento breve de 3 meses, mas ele não aceitava o término. Fotos: Redes

No domingo (29.out.23), Cleyde havia pedido medida protetiva contra Jeremias. Ela relatou que eles tiveram um curto relacionamento, de 3 meses, no entanto, o autor passou a persegui-la pois não aceitava o fim do relacionamento.

O caso foi registrado como feminicídio, dano no âmbito da violência doméstica, descumprir decisão judicial e tentativa de homicídio.