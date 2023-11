Cleyde é morta a facadas pelo ex enquanto dormia com o atual

Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos, foi assassinada a golpes de faca na madrugada deste sábado, 4 de novembro, pelo ex-marido, Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, no Bairro Jardim Guanabara, em Nova Alvorada do Sul (MS). Ela dormia com o atual namorado, Adelvando Paulo da Silva, quando ex invadiu a casa e matou Cleyde dormindo.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a residência das vítimas por volta das 3h30 e ateou fogo no imóvel. O atual namorado foi ver o que estava acontecendo e foi golpeado braço e no pescoço.

Em seguida, o suspeito foi até o quarto de Cleyde estava dormindo e a esfaqueou no braço e tórax. Após o crime, Jeremias fugiu do local e não foi localizado até o momento.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou as vítimas para o atendimento, no entanto, Cleyde não resistiu. Adelvando foi transferido para receber atendimento na Santa Casa de Campo Grande.

No domingo (29.out.23), Cleyde havia pedido medida protetiva Jeremias. Ela relatou que eles tiveram um curto relacionamento, no entanto, o autor passou a persegui-la pois não aceitava o fim do relacionamento.

O caso foi registrado como feminicídio, dano no âmbito da violência doméstica, descumprir decisão judicial e tentativa de homicídio.

SERVIDORA DA EDUCAÇÃO

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, lamentou o feminicídio contra Cleyde a citando com sua amiga. “É com grande pesar que recebo o comunicado do falecimento da minha amiga Cleyde Mara Pereira Abrantes. Cleyde Mara, era carinhosamente conhecida como a “Tia Cleyde do Colégio Objetivo” onde o meu filho Enry estuda e era uma excelente servidora pública do nosso município também. Prestamos solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé. Nossos sinceros sentimentos”, disse.

A primeira-dama, Maitê Paleari, também deixou uma mensagem de pesar à servidora. “Hoje é um dia muito triste para Nova Alvorada do Sul, perdemos a Tia Cleyde como meu filho carinhosamente a chamava. Perdemos uma mulher incrível e que vai fazer muita falta para a sua família e para todos nós seus amigos. Nosso contato era praticamente diário e você vai fazer muita falta Cleyde Mara Pereira Abrantes”, publicou.

Os gestores também emitiram uma Nota de pesar pelo perfil oficial da prefeitura de Nova Alvorada do Sul. “A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul informa com pesar o falecimento da servidora municipal Cleyde Mara Pereira Abrantes. Cleyde era uma servidora dedicada da Secretaria de Educação, que sempre se dedicou ao trabalho. Deixa um legado de dedicação e competência por todos que a conheceram. A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul presta condolências à família e amigos de Cleyde”.

Colégio que deu apelido à Cleyde também deixou uma mensagem de pesar.

DESPEDIDAS À CLEYDE

Filha de Cleyde, a professora de Português, Rebecca Abrantes, muita abalada desabafou eem sua conta na rede social no Facebook: "Não tem nem palavras para expressar o sentimento agora...".



Outro filho da vítima, Juan Abrantes, escreveu: "Descanse em paz minha rainha pra sempre te amarei (sic)".



Victoria Abrantes, outra filha, publicou imagens ao lado da mãe. "Vou te amar eternamente minha vida (sic)", escreveu.





Sobrinha, Liliane Abrantes, escreveu uma mensagem dizendo considerar Cleyde sua mãe. "Você era minha tia, mas toda vida se comportou como uma mãe para mim. Me deu amor, apoio e tudo que uma mãe daria. Você foi tudo para mim, uma das pessoas mais importantes de toda minha vida. E hoje dói muito saber que partiu para sempre… a tia que criou desde bebê assim que meus avós me pegaram para criar. Ainda bem que sempre te agradeci por ter me criado Descanse em paz, minha tia, minha mãe de coração! Para sempre lembrarei de tudo que você foi e me deu, e sua memória viverá através de mim e da minha saudade. Eu te Amo por toda minha Vida (sic).



Alana Alves, amiga de Cleyde, deixou uma mensagem a citando como exemplo de mulher. "Cleyde Abrantes pra sempre no meu coração pra mim você é um exemplo de mulher! Te amo minha amiga Deus te receba de braços abertos (sic)".



Zilda Sabrina Ortega, amiga que aparece em muitas fotos com Cleyde em momentos felizes, despediu-se da da vítima e deixou uma mensagem aos filhos ao mesmo tempo em que cobrou justiça. "Ow minha nega, que tristeza Eu nunca vou esquecer de vc, não importa o tamanho do problema que vc tivera passando seu sorriso era sua marca. Meu Deus só vós para saber quando e como terminar nossa trajetória nesse mundo. Força Rebecca Abrantes , Vini, Ruan. Deus dê conforto e acalente em vossos corações #justiçapelacleyde (sic)", escreveu.