ESPORTE Com número record de inscritos, etapa do estadual de beach tennis agitou Corumbá A temporada 2019 encerra a programação com o torneio Rei e Rainha da Praia do Beach Tennis nos dias 14 e 15 de dezembro

Terminou ontme, domingo (17), a 4ª e última etapa da temporada 2019 do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. As disputas, que começaram no feriado de sexta-feira, foram na Associação dos Tenistas de Corumbá e reuniram mais de 60 atletas.

Realizado pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul desde 2012, o Circuito reuniu os melhores atletas do estado e teve disputa em oito categorias. Entre os iniciantes, Wigor Gonçalves e Eduardo Aguiar faturaram o título ao vencer Natã Silva e Vinicius Shonski. Na dupla mista, os corumbaenses Marizeth Ruiz e Adriano Ruiz faturaram com Yuri Chiba e Wigor Gonçalves da capital em segundo.

Pela categoria B, para atletas intermediários, vitória de Jhenniffer Zocchi e Flávio Zocchi na mista, Larissa Ferreira e Edilson Silva em segundo. Na feminina, Larissa Ferreira e Marli de Jesus ficaram em primeiro com Yuri Chiba e Jhenniffer Zocchi na segunda colocação e na masculina, Rafael Balta e Guilherme Santos venceram, na final, Edilson Silva e Matheus Costa.

Na categoria principal, Eva Regina e Jailson Paz faturam a dupla mista com Jackeline Matos e Pedro Lucas em segundo. Na feminina simples, vitória de Delaine Generoso em cima de Eva Regina, segunda colocada e na masculina, Jailson Paz e Leonardo Martins subiram ao local mais alto do pódio ao vencerem Werick Silva e Haryson do Amaral.

A temporada 2019 encerra a programação com o torneio Rei e Rainha da Praia do Beach Tennis nos dias 14 e 15 de dezembro, que reúne os oito melhores do ranking em cada categoria. De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, professor Leonardo Martins, a etapa Corumbá foi um sucesso e a partir de agora passa a integrar o calendário anual da entidade. “Ficamos surpresos tanto com o número de atletas inscritos como pelo nivel técnico da competição, a cidade de Corumbá já esta confirmada para receber uma etapa anual, nos próximos dias iremos divulgar o calendário 2020” revela Leonardo.

A etapa teve apoio da Associação dos Tenistas de Corumbá, Paz Tênis & Beach tennis, Anita e Fundesporte.