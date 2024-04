Corrida do Pantanal 2024: inscritos têm até 30 de abril para alterar dados de cadastro

Para editar informações fornecidas durante a inscrição na Corrida do Pantanal 2024, é necessário acessar a Área do Inscrito (https://corridadopantanal.com.br/users/sign_in) a partir da segunda-feira (22.abr.24).

O usuário deverá fazer o login usando CPF ou e-mail e senha. A organização do evento permite alterações nos dados até o dia 30 de abril, às 23h59 (horário de MS).

As informações que podem ser alteradas pelo participante vão desde dados pessoais e residenciais e a prova escolhida (caminhada de 5 km ou corridas de 8 km e 15 km). Não será permitida a alteração do CPF e do nome utilizado no cadastro. Caso haja alguma divergência nesses dois campos, os usuários devem acionar a organização pelo e-mail corridadopantanal@sesims.com.br.

Após as alterações, o sistema irá enviar um e-mail automático como forma de comprovante da operação.

Confira o passo a passo de como fazer as alterações necessárias:

• Acesse a Área do Inscrito até às 23h59 (horário de MS) do dia 30 de abril;

• Será exibida uma lista com as inscrições realizadas. Na coluna “Ações”, clique no ícone “Editar” para alterar os dados.

• Edite os dados e, após as modificações, clique na opção “Confirmar” para salvar o que foi alterado;

• O sistema irá enviar um e-mail automático para o endereço cadastrado, com o comprovante das alterações.