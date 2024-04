6 surfistas brasileiros que estarão nas Olimpíadas 2024: conheça os atletas classificados

Os Jogos Olímpicos começam no dia 26 de julho e vão até o dia 11 de agosto. A cerimônia de abertura será especial, pela primeira vez fora de um estádio, no Rio Sena, com expectativa de mais de 300 mil pessoas.

O Brasil vive a expectativa de entrar para o Top 10 pela primeira vez na história dos Jogos e, para isso, aposta principalmente no surfe, modalidade onde os brasileiros chegam em alta.

Inclusive, durante Paris 2024, o surfee ganhará ainda mais destaque em plataformas como a GaleraBet e entre os fãs de esporte no mundo, já que será possível apostar nos atletas do país.

Ao todo, o Brasil contará com seis atletas na disputa pelo surfe, onde sonham não apenas com a medalha de ouro, mas possíveis dobradinhas, principalmente no masculino, onde as chances são maiores.

Paris 2024: os seis brasileiros no surfe

O Brasil contará com seis atletas no surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. São três homens e três mulheres, confira!

Filipe Toledo

A classificação oficial veio após o J-Bay. Ele foi campeão do circuito mundial de surfe, inclusive, é o atual bicampeão da WSL.

João Chianca

O Chumbinho, como é conhecido, garantiu a vaga após o desempenho no Mundial de 2023, o WSL.

Gabriel Medina

Talvez o atleta de maior nome da modalidade, Medina garantiu a vaga após ser campeão do ISA Games, além de contribuir para o título por equipes para o país. Ele é tricampeão mundial.

Tainá Hinckel

Vaga garantida em Paris 2024 após ser Top 12 no ISA Games de 2024.

Tatiana Weston-Webb

Ela foi a primeira a garantir um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, pela sua posição no ranking mundial.

Luana Silva

Como o título feminino por equipes do Brasil no ISA Games, a atleta acabou classificada para os Jogos Olímpicos, já que Tatiana Weston-Webb, vice-campeã, já estava com vaga garantida.

Como surfe em Paris 2024?

Curiosamente, o surfe em Paris 2024 não será disputado na França, mas sim no Taiti, em um dos arquipélagos da Polinésia Francesa, uma ilha. Ao todo serão 48 surfistas, 24 em cada gênero, oito a mais que em Tóquio.

A modalidade será disputada em quatro dias, entre 27 e 30 de julho, mas depende das condições climáticas. No masculino, fora os brasileiros, os atletas já classificados são:

Ethan Ewing (Austrália); Griffin Colapinto (EUA); Jack Robinson (Austrália); John John Florence (EUA); Jordy Smith (África Do Sul); Igarashi Kanoa (Japão); Leonardo Fioravanti (Itália); Matthew Mcgillivray (África Do Sul); Alan Cleland (México); Inaba Reo (Japão); Kauli Vaast (França); Billy Stairmand (Nova Zelândia).

Já entre as melhores, os nomes definidos, além das brasileiras, são:

Brisa Hennessy (Costa Rica); Carissa Moore (EUA); Johanne Defay(França); Molly Picklum (Austrália); Teresa Bonvalot (Portugal); Tyler Wright (Austrália); Caroline Marks (EUA); Sarah Baum (África Do Sul); Matsudo Shino (Japão); Vahiné Fierro (França); Saffi Vette (Nova Zelândia).