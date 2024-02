Popó nocauteia Bambam em 36 segundos e ex-BBB leva R$ 6 milhões

Acelino "Popó" Freitas noucauteou o ex-BBB Kleber Bambam em 36 segundos, no sábado (24.fev.24), durante uma edição do Fight Music Show 4 (FMS) — um reality da TV Globo. Eis a luta:

Apesar do rápido desfecho, Bambam faturou R$ 6 milhões pelo embate, enquanto o lutador tretracampeão de boxe faturou R$ 5 milhões. Ou seja, o campeão recebeu menos que o derrotado.

Popó foi desafiado e provocado durante meses por Bambam, o que gerou grande expectativa pela luta.

O baiano considerou, após a luta, que o ex-BBB foi desrespeitoso antes de subir no ringue. "Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.

Eles duelaram na modalidade de boxe de entretenimento do programa da emissora carioca.

Bambam é conhecido como o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB) em 2022, ocasião em que levou R$ 500 mil.

Antes da luta, o ex-BBB havia antecipado que receberia muito dinheiro para lutar com Popó. "Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB. Eu tenho patrocínios internacionais, como o OnlyFans, que eu sou garoto propaganda, e a Nike será minha patrocinadora. É mundialmente agora, a brincadeira mudou".

Após a disputa, os dois posaram juntos para fotos e vídeos no Instagram. Eles surgiram em clima

amistoso e demonstraram estar felizes com o resultado. "O negócio pegou fogo. Pegou sem

querer", brincou Bambam.

"Eu estou muito feliz, lutei com esse campeão, com essa fera. Foi uma honra, foi minha primeira

vez. A mão do cara é pesada demais, mas eu estou bem. A internet bombou. Fico feliz de ter sido

nocauteado pelo campeão", completou.

Popó também usou suas redes sociais para comentar sobre a repercussão da luta entre seus fãs. Ele aproveitou para comemorar a chegada de novos seguidores às suas plataformas virtuais graças ao resultado da luta."Obrigada pelas vibrações, a confiança que vocês tiveram aqui. Quero agradecer muito pelo carinho. Obrigado pelos novos seguidores, pelas pessoas que estão olhando meus Stories. Espero que eu seja bênção para vocês".

"Eu falei para vocês que eu ia nocautear ele, eu fiz. Esse presente é para vocês", acrescentou o

lutador, que tem mais de 6 milhões de admiradores no Instagram.

MAIS DETALHES DO FIGHT MUSICAL SHOW

A luta entre Popó e Bambam foi uma das edições de maior sucesso.

Antes, Popó havia derrubado o influenciador Whindersson Nunes. O embate movimentou cerca de R$ 25 milhões.