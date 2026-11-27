Mais de dez municípios da região Central de Minas Gerais conquistaram medalhas e primeiros lugares em concursos nacionais e internacionais em 2026. Cachaças de Felixlândia, Baldim, Martinho Campos e Itabira foram premiadas. Cafés de Serro e Datas conquistaram o primeiro lugar na Semana Internacional do Café (SIC), enquanto doces de leite de Nova União e Curvelo ficaram entre os destaques do Prêmio CNA Brasil Artesanal.

A fruticultura, a apicultura e a avicultura também registraram avanços ao longo do ano. Os resultados apontam a diversidade da produção rural na região e os planos dos produtores para 2027.

CACHAÇA

A cachaça Porto D'Ouro, da Flor das Gerais, conquistou medalha de ouro no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026, um dos principais concursos de destilados do mundo. Meses antes, o produto já havia recebido reconhecimento em Lyon, na França.

Produzida na Fazenda Mourões da Porteira, em Felixlândia, a cachaça é artesanal e orgânica. O negócio reúne Adão Manoel de Oliveira e o filho, Daniel Duarte de Oliveira, agrônomo e sócio-proprietário. Ele representa a quarta geração da família na produção.

O prêmio em Bruxelas teve reflexos nas vendas e na divulgação da marca.

"A medalha de ouro ampliou ainda mais a visibilidade da nossa marca e deste produto. Após a divulgação do resultado, observamos crescimento do número de seguidores e do engajamento nas redes sociais, aumento das visitas ao nosso site e expansão das vendas em nossos canais online", conta Daniel, que fez o ATeG do Sistema Faemg Senar.

A premiação também despertou o interesse de parceiros comerciais pela bebida. "Percebemos uma procura maior pelos nossos produtos, tanto diretamente pelos consumidores quanto por meio de parceiros comerciais, que nos relataram o interesse específico pela cachaça premiada", afirma.

A empresa já trabalha no planejamento de novos produtos.

"Estamos animados com o desenvolvimento de novos produtos, que já se encontram em fase de planejamento".

No 3º Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras, outros três produtores da região foram premiados. A Baldinense Tradicional, de Baldim, recebeu medalha de prata. Já a Gomes de Vasconcelos Reserva Especial, de Martinho Campos, e a Mineiriana Carvalho, de Itabira, conquistaram ouro.

CAFÉ

A região também apareceu entre os destaques da 10ª Premiação Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café+Forte, realizada durante a SIC 2026. Os primeiros lugares nas categorias Natural e Cereja Descascado, na Chapada de Minas, ficaram com produtores de Serro e Datas.

Maristela Martins da Silva, de Serro, venceu na categoria Natural e recebeu o destaque especial na Categoria Mulher. Haroldo José de Oliveira, de Datas, conquistou o primeiro lugar na categoria Cereja Descascado.

Maristela produz café especial com a irmã, Maria da Conceição Martins Silva, na Fazenda São Jorge, em Serro. A propriedade tem 1,5 hectare de café arábica, da variedade Arara. Desse total, um hectare, com cinco mil mudas, integra um projeto de estudos voltado à retomada do cultivo no Alto Espinhaço.

A iniciativa começou em meados de 2023, quando Luciana Lopes, Agente de Desenvolvimento Rural do Sistema Faemg, por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Serro, procurou as irmãs para saber se tinham interesse em retomar a atividade iniciada pelo pai há 30 anos.

As mudas chegaram em dezembro e foram plantadas em janeiro e fevereiro de 2024. Sem sistema de irrigação, a propriedade enfrentou dificuldades com a seca daquele ano. O trabalho para evitar perdas tornou as duas premiações uma surpresa para Maristela.

“São o resultado de uma preocupação em seguir as orientações dos técnicos do ATeG do Senar e produzir um café com qualidade", conta Maristela.

A produtora também atribui parte do resultado ao acompanhamento técnico recebido durante o cultivo. Para ela, os prêmios mostram que a região tem condições de ampliar a produção.

"Acreditamos que os nossos prêmios, dos outros produtores concorrentes e daqueles premiados constituem uma nova fronteira e demonstram o potencial que a região do Alto Espinhaço apresenta para a produção de café em Minas Gerais. Embora com uma produção muito pequena, é muito gratificante participar deste movimento de fazer o Serro e a região do Alto Espinhaço voltarem a produzir café e, melhor ainda, café especial".

As irmãs já planejam ampliar a área de cultivo. "Agora, temos planos de aumentar nossa área plantada, pois nos sentimos mais estimuladas a continuar trabalhando na produção de um café com muita qualidade."

DOCE DE LEITE

Entre 115 amostras de todo o país, a Dona Marlene Doces, de Nova União, conquistou o primeiro lugar na categoria doce de leite pastoso do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2026. O Doce Sertanejo, de Curvelo, ficou em terceiro lugar na categoria barra.

Sócia-proprietária e responsável pelos setores administrativo, financeiro e industrial da empresa, Raphaela Nayara de Sena começou a produção em 2019, com queijo frescal. Como o produto tinha pouca durabilidade e a demanda caiu, a família precisou buscar outra alternativa para aproveitar o leite. A fabricação de doce de leite passou a concentrar o negócio.

Em 2022, a empresa obteve registro no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e, posteriormente, no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

Atualmente, são processados cerca de 1.500 litros de leite por dia, transformados em aproximadamente 540 quilos de doce. A produção é comercializada principalmente em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, além de outras regiões do país.

"Com a obtenção do registro SISBI, alcançamos um grande objetivo e temos muitos sonhos: agora, nosso doce pode chegar a qualquer canto do Brasil", diz Raphaela Nayara de Sena Pinto.

PLANOS PARA 2027

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Ricardo Costa, afirma que o trabalho de apoio aos produtores terá continuidade em 2027.