O Sicredi anunciou, em 18 de novembro, os vencedores da primeira edição do Prêmio Sicredi Comunicação em Rede. A cerimônia ocorreu na Estação São Paulo, na capital paulista, e reconheceu produções jornalísticas e projetos de criadores de conteúdo sobre cooperativismo de crédito.

A premiação recebeu quase mil inscrições, concedeu 11 reconhecimentos e distribuiu R$ 220 mil. Foram contempladas nove reportagens nos formatos texto, áudio e audiovisual, divididas entre as categorias local, regional e nacional. Também foram premiados um projeto multimídia e um trabalho escolhido por votação popular.

Os finalistas representaram 12 estados e o Distrito Federal. As produções abordaram temas como educação financeira, empreendedorismo, agricultura e geração de renda, com diferentes perspectivas sobre a atuação das cooperativas de crédito.

“Os trabalhos reconhecidos mostram como o cooperativismo de crédito está presente em histórias de geração de renda, empreendedorismo e desenvolvimento das localidades. Ao valorizar essas produções, queremos incentivar o jornalismo e a criação de conteúdo que ajudam a população a compreender o nosso modelo de negócio e seus impactos. A diversidade de regiões, formatos e perspectivas desta primeira edição demonstra o quanto ainda temos para explorar e compartilhar sobre o tema”, afirmou João Clark, superintendente-executivo de Estratégia e Marketing do Sicredi.

JÚRI MULTIDISCIPLINAR

Os trabalhos foram avaliados por uma comissão independente, formada por profissionais do jornalismo, da comunicação, da academia e do cooperativismo.

Os critérios incluíram qualidade técnica, impacto e criatividade, considerando aspectos como apuração, clareza narrativa, relevância social e originalidade.

O júri foi composto por Alda Cristina Costa, Eduardo Ribeiro, Lídia Borges, Maíra Azevedo (Tia Má), Mara Luquet, Samuel Gomes, Samuel Zanello Milléo Filho, Rosângela Florczak, Sandra Raquew Azevêdo, Lylian Brandão, Camila Rodrigues da Silva e Clara Maffia.

VOTAÇÃO POPULAR

Os 30 finalistas também participaram de uma votação pela internet, realizada entre 8 e 30 de setembro. A disputa recebeu mais de 87 mil votos.

O trabalho mais votado foi “Cooperativa de Marisqueiras muda realidade de famílias no Vergel do Lago”, de Lucas França da Silva e Valdete Claheiros, com 8.732 votos. A produção, publicada no Jornal Tribuna Independente, de Maceió (AL), também conquistou o primeiro lugar na categoria Jornalista – Texto – Local.

CONFIRA OS VENCEDORES

Jornalista – Texto

Local

“Cooperativa de Marisqueiras muda realidade de famílias no Vergel do Lago”

Lucas França da Silva

Jornal Tribuna Independente – Maceió (AL)

Regional

“Educação financeira forma uma geração para o futuro”

Juliana Santos Alves

Gazeta Digital – Cuiabá (MT)

Nacional

“Cooperativas avançam e redesenham o financiamento do agro brasileiro”

Cristiane Noberto

CNN Brasil – Brasília (DF)

Jornalista – Áudio

Local

“Série especial – Empreendedorismo que anda junto, cooperativismo que vai mais longe”

Lukas de Jesus Santiago de Sousa

Rádio Tabajara – João Pessoa (PB)

Regional

“O papel de uma instituição financeira pode ir além das contas e dos investimentos”

Lorena Malucelli Pelanda

BandNews – Curitiba (PR)

Nacional

“Como o crédito cooperativo está transformando negócios e evoluindo com a economia nacional”

Cristian Newton DLSantos

CBN Floripa – Florianópolis (SC)

Jornalista – Audiovisual

Local

“Arena Soccer Ball celebra 12 anos com apoio essencial do Sicredi Araxingu”

Isaque Cezario Pinheiro

TV Cidade Record – Canarana (MT)

Regional

“Cooperativismo: dedicação que semeia impacto social e fortalece as comunidades”

Paulo Mueller

ALESC – Florianópolis (SC)

Nacional

“Turismo e agronegócio movimentam o Sertão com produção de uvas”

Marcelo Dias

Tur Rural TV – Brasília (DF)

Comunicadores em Rede – Projetos Multimídia

“Muito além do crédito – A revolução silenciosa que está mudando a realidade do pequeno produtor”

Emanuelle Marizy de Paiva

Sentinela FM – Três Pontas (MG)

Voto Popular

“Cooperativa de Marisqueiras muda realidade de famílias no Vergel do Lago”

Lucas França da Silva

Jornal Tribuna Independente – Maceió (AL)

SEGUNDA EDIÇÃO RECEBE INSCRIÇÕES

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Sicredi Comunicação em Rede estão abertas até 31 de julho de 2027.

Podem participar jornalistas e criadores de conteúdo de todo o país. Os trabalhos devem ser originais, abordar o cooperativismo de crédito, estar em português e ter sido publicados em canais brasileiros entre 16 de outubro de 2026 e 31 de julho de 2027.

A participação é gratuita. O regulamento e as orientações estão disponíveis no site oficial do prêmio.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 10,5 milhões de associados. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferece soluções financeiras e não financeiras. Seu modelo de gestão prevê a participação dos associados nas decisões e nos resultados do negócio.