Campo Grande sedia o IV Encontro Nacional das Mulheres no Agronegócio

O IV Encontro Nacional das Mulheres no Agronegócio acontece nos dias 8 e 9 de agosto, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande (MS). O evento é hibrido e também aceita inscrições para a modalidade online.

Organizado pelo Grupo de Estudos "Luiz de Queiroz" (GELQ), da Escola Superior de Agricultura (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP), o evento é conduzido por estudantes e orientado pelo Professor Durval Dourado Neto.

Como principais pautas, o evento trará a importância e influência da mulher no setor, construção de networking, ESG, gestão do gro pelo Método Lean, liderança da mulher e diversidade. Haverá também o lançamento oficial da rede de investidoras anjo no agronegócio, que será apresentado pelas palestrantes Aline Catiusce e Mayra Motta.

Realizado com patrocínio da Bracell, Bayer, Raízen e EY Brasil, o IV Encontro Nacional das Mulheres no Agronegócio tem como objetivo promover um espaço de troca entre mulheres que estão inseridas no setor, ou que pretendam se inserir, gerando uma grande rede de contatos e fomentando a participação feminina no agronegócio.