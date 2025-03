Startup utiliza DNA da vaca para produzir leite sem a necessidade do animal

O mercado de proteínas alternativas no Brasil está crescendo rapidamente, movimentando mais de R$ 1 bilhão. Dentro deste cenário, a startup Future Cow está ganhando destaque com seu projeto inovador: o leite cultivado sem vaca.

A startup utiliza um processo de fermentação de precisão para criar leite sem a necessidade de vacas. Ao empregar o DNA da vaca, microrganismos são programados para produzir proteínas idênticas às do leite tradicional. Com essa tecnologia, a Future Cow visa licenciar seu processo para grandes empresas de laticínios. "Atuamos como uma startup de ingredientes. Nossa meta é oferecer a base para que grandes indústrias de laticínios possam produzir leite e derivados sem a necessidade do animal. Queremos reduzir custos e aumentar a eficiência da produção dessas proteínas", explica Leonardo Vieira, cofundador e CEO da Future Cow.

A startup está em uma nova rodada de captação, buscando R$ 1,5 milhão via crowdfunding. O objetivo é aumentar a produtividade, reduzir custos e tornar o processo viável comercialmente. A meta é alcançar a escala industrial até 2026 e atingir R$ 66 milhões em receita em 2027.

O mercado de laticínios no Brasil movimenta R$ 91,8 bilhões anualmente. Com a crescente adoção de novas tecnologias, a Future Cow visa trazer essa revolução para o país, mirando um mercado de R$ 2,3 bilhões.“Se conseguirmos conquistar 10% do mercado de laticínios nacional, isso representaria R$ 2,3 bilhões em oportunidades. Estamos confiantes de que a fermentação de precisão é o caminho mais eficiente e escalável para essa transformação", afirma Vieira.

A Future Cow estará entre as empresas presentes no Plant-Based Tech e New Meat Brazil, eventos que ocorrerão nos dias 14 e 15 de março de 2025, em São Paulo. O evento reunirá os principais especialistas em proteínas alternativas e inovações no setor de alimentos sustentáveis.

