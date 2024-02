Mato Grosso bate recorde na exportação de pluma de algodão

Mato Grosso exportou 171,38 mil toneladas de pluma de algodão, em janeiro, representando 68,48% do total brasileiro. Segundo dados divulgados pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), o estado enviou ao exterior o aumento foi de 73,16% em comparação com janeiro de 2023. Este crescimento foi impulsionado pela expansão na produção da safra 2022/2023 e pela vigorosa demanda no ciclo atual.

Ao considerar o acumulado da safra 2022/2023, de agosto de 2023 a janeiro de 2024, o volume exportado atingiu a marca de 836,23 mil toneladas, representando um aumento de 19,82% em comparação com o mesmo período da safra anterior, que registrou 697,91 mil toneladas.

É notável o papel desempenhado pelos grandes países consumidores da fibra produzida em Mato Grosso, com destaque para a China, que demonstrou uma recuperação na demanda pelo algodão, impulsionando ainda mais os envios do estado. A China, nesse período, foi responsável por expressivos 60,18% dos envios acumulados da pluma de Mato Grosso.

Com a perspectiva de uma produção ampliada na safra 2022/2023 e uma recuperação na demanda global pela fibra, o estima que Mato Grosso exportará 1,71 milhão de toneladas de algodão, representando um substancial aumento de 79,40% em relação à safra 2021/2022.

Fonte: Pensar Agro