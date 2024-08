Beneficiamento da mineração atinge R$ 11,21 bilhões MS

O setor de mineração de Mato Grosso do Sul tem mostrado um crescimento notável nos últimos anos, com o Valor da Produção Mineral (VPM) alcançando R$ 11,2 bilhões entre 2020 e 2024. Este avanço é impulsionado pela produção e beneficiamento de minerais, bem como pela extração de água mineral.

A produção bruta de minerais no estado gerou R$ 334,48 milhões em receitas, refletindo a extração inicial antes do beneficiamento. Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), destacou que o crescimento do setor evidencia a riqueza mineral da região e a eficiência das operações.

O beneficiamento de minerais atingiu a marca de R$ 11,21 bilhões, sublinhando a importância do setor para a economia local e o avanço das tecnologias empregadas. Além disso, a produção de água mineral em Mato Grosso do Sul contribuiu com R$ 143,25 milhões, atendendo a uma demanda crescente tanto interna quanto externa.

Em termos de arrecadação, o estado se destacou em 2023, ocupando a 7ª posição nacional com R$ 80.427.301,81 em royalties da mineração. Os principais municípios produtores, como Corumbá e Ladário, foram responsáveis por grandes contribuições, principalmente através da produção de minério de ferro e manganês.

A Lhg Mining, uma das empresas-chave na região, está investindo pesadamente em suas operações. Com minas em Santa Cruz e Urucum, a empresa pretende elevar sua produção de manganês e adotar tecnologias de filtragem a seco para minimizar o uso de água e reduzir riscos ambientais. A meta é expandir a produção de 4,5 milhões de toneladas para 8 milhões até o final do ano, com uma previsão de alcançar 20 milhões de toneladas até 2025.

Mineradora no Morro de Santa Cruz investe em sistemas de lavagem a seco, com a planta de filtragem (foto) para reduzir uso de água e operar com sustentabilidade

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) projeta investimentos de US$ 64,5 bilhões no setor mineral brasileiro entre 2024 e 2028, com um foco significativo em projetos socioambientais e minerais críticos para a transição energética.

Em Mato Grosso do Sul, além da continuidade das operações atuais, o estado está investindo na reativação da MS Mineral, que visa ampliar o conhecimento geológico e atrair investimentos privados. O governo também planeja melhorias na infraestrutura logística, como a revitalização da ferrovia Malha Oeste e a melhoria da navegabilidade da hidrovia do rio Paraguai, para facilitar o escoamento dos novos recursos minerais.

O crescimento contínuo do setor de mineração em Mato Grosso do Sul demonstra a capacidade do estado de se posicionar como um líder significativo no mercado mineral, com um forte compromisso com a sustentabilidade e a inovação.