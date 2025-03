Governo Lula entregará novas ambulâncias do Samu para Campo Grande e Ponta Porã

Nesta sexta-feira (21.mar.25), o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) recebeu do Ministério da Saúde a confirmação da entrega de novas ambulâncias do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Campo Grande e Ponta Porã. As entregas serão em Brasília, no dia 27 de março, quinta-feira.

A Capital receberá seis novos veículos. Já a cidade fronteiriça receberá um novo veículo.

De acordo com Vander, essas entregas fazem parte de um pacote de ambulâncias do Samu que vai chegar ao Mato Grosso do Sul graças ao trabalho da bancada federal do PT junto ao Governo Federal, na seleção de propostas dos municípios dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

"Pra vocês terem uma ideia de como isso é importante para Campo Grande, desde 2021 a Prefeitura aguardava novos veículos do Samu. Porém, o governo anterior deu o bolo na Capital. Foi só em 2024, no governo Lula, que o Ministério da Saúde começou a entregar as novas ambulâncias. Foram seis em dezembro do ano passado e agora serão mais seis. Isso mostra o compromisso do governo do PT com o povo campo-grandense", destaca Vander.

RENOVAÇÃO

Governo Lula está renovando 70 por cento da frota do Samu no Brasil. Foto: Ricardo Stuckert

O governo do presidente Lula está renovando 70% da frota do Samu em todo o Brasil. Até o final de 2024 foram entregues 2 mil novos veículos. Cada ambulância do Samu entregue pelo Governo Federal está avaliada em cerca de R$ 324 mil.

Serão investidos no Samu até 2026 o valor de R$ 770 milhões, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social. Além da renovação de frota, serão 850 novos veículos para expandir o serviço em todo o Brasil, além de 14 novas Centrais de Regulação.

"É um reforço importante para o atendimento em saúde prestado pelas prefeituras à população", pontua o deputado Vander.

Em julho de 2024, na 1ª etapa de entrega de veículos, a então ministra da Saúde, Nísia Trindade, recordou que a frota do Samu não passou por nenhuma renovação no governo anterior. "Há ambulâncias com mais de dez anos de uso", afirmou na época.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo número 192, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

Em 2023, o Ministério da Saúde ampliou em 30% os valores repassados para custeio do Samu, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado ao Serviço passou de R$ 1,3 bilhão para R$1,7 bilhão. O aumento minimizou a sobrecarga nos municípios, uma forma de incentivar a universalização do serviço, que desde 2013 não recebiam atualização nos valores de custeio.

O Governo Federal, na gestão do presidente Lula, está investindo R$ 30,5 bilhões na saúde por meio do Novo PAC. A maior parcela dos recursos está voltada ao enfrentamento de gargalos históricos na atenção primária e especializada, como o aumento de unidades básicas de saúde (UBS), maternidades, policlínicas e centros de atenção psicossocial (Caps).