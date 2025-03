Caixa paga a beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7

A Caixa Econômica Federal paga nesta 4ª.feira (26.mar.25) a parcela de março do novo Bolsa Família para beneficiários com NIS final 7.

O valor mínimo é de R$ 600, mas com o adicional, o benefício médio sobe para R$ 668,65.

Este mês, o programa alcançará 20,5 milhões de famílias, com um gasto de R$ 13,7 bilhões, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Além do benefício básico, três adicionais são pagos: R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, R$ 50 para gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O pagamento do Bolsa Família segue nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre valores e datas no aplicativo Caixa Tem.

Beneficiários de 550 cidades receberam a parcela na terça-feira (18), devido a enchentes e outras condições adversas em alguns estados.

A partir deste ano, o Bolsa Família não retira mais o Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023.

Em março, 3,11 milhões de famílias seguem a regra de proteção, recebendo 50% do benefício devido se tiverem membros empregados com renda de até meio salário mínimo.

O Auxílio Gás, pago a cada dois meses, será transferido em abril. Só recebem as famílias no CadÚnico que têm um membro beneficiário do BPC.