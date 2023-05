Funtrab disponibiliza mais de 120 vagas para motoristas de transporte de cargas e passageiros

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), está cadastrando interessados em trabalhar como motoristas de transporte de carga e de passageiros.

Empresas dos setores de transportes, alimentos, engenharia, silvicultura, transporte rodoviário de passageiros, comércio e serviços oferecem 121 oportunidades, com variados salários e benefícios.

Confira as vagas:

CADASTRO

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, centro. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Para agendar dia e horário de atendimento, é necessário baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+’ para Trabalhadores.

MS QUALIFICA

O grande número de vagas para motoristas de transporte de carga e de passageiros é um reflexo do crescimento econômico de Mato Grosso do Sul, que tem recebido grandes investimentos privados.

Para democratizar as oportunidades de emprego que surgem com a vinda desses empreendimentos, o governador Eduardo Riedel lançou no início do mês o “MS Qualifica para um novo futuro”, que tem como primeira ação o programa o “Voucher Transportador”.

A iniciativa vai beneficiar mil motoristas com qualificação e custeio da habilitação “D”, que permite conduzir ônibus, micro-ônibus e vans, e "E", que permite conduzir todos os automóveis inclusos nos tipos de CNH "B", "C" e "D" e veículos com unidades acopladas que excedam 6 mil quilos, como carretas e caminhões com reboques e semirreboques articulados.

Fonte: Governo MS