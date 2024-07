Estado registra saldo positivo de empregos em maio

Mato Grosso do Sul registrou um saldo positivo de 1.932 novas vagas de emprego formal em maio. O número de admissões superou o de demissões, com 33.888 contratações contra 31.956 desligamentos. O estado ocupa a 9ª posição nacional no crescimento de postos de trabalho formais de janeiro a maio.

Os setores que mais contribuíram foram serviços (1.435), indústria (680) e comércio (429). Dentro da indústria, o destaque foi para as Indústrias de Transformação, com 564 novos postos.

RANKING

Campo Grande liderou a geração de empregos com 1.304 novos postos, seguido por Dourados (537) e Três Lagoas (388). Em contrapartida, os municípios com maior fechamento de vagas foram Ribas do Rio Pardo (-358), Naviraí (-180) e Nova Alvorada do Sul (-104).