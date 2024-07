Parceira da Suzano, Fiems investe no desenvolvimento do setor industrial do MS

A Suzano iniciou nesta semana as operações da maior linha única de produção de celulose do mundo, instalada em Ribas do Rio Pardo. A companhia investiu R$ 22,2 bilhões para aumentar sua capacidade produtiva, e como consequência, promoveu uma série de avanços socioeconômicos diretos e indiretos no município a partir da criação de novos empregos e oportunidades de geração de riqueza.

O Sistema Fiems tem sido parceiro da Suzano para alavancar o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo e do setor industrial sul-mato-grossense. Desde o anúncio da construção da unidade, em 2021, a Fiems dedicou esforços para atender as demandas decorrentes da empreitada, que no pico da obra gerou mais de 10 mil empregos diretos. Diversas ações foram planejadas e executadas nas áreas de educação, qualificação profissional e consultoria empresarial.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o papel do Sistema Indústria no apoio ao desenvolvimento das regiões para onde a indústria tem levado progresso.

“A força da indústria está presente em todos os municípios do Estado, mas Ribas do Rio Pardo tem a particularidade desse grande projeto que está mudando toda a economia local. Entendemos que precisamos acompanhar o desenvolvimento industrial de Mato Grosso do Sul apoiando cada vez mais as nossas áreas de atuação, que são educação, qualificação profissional, pesquisa e inovação. Vamos continuar trabalhando para atender as demandas não apenas da Suzano, como das empresas de modo geral que se instalam em nosso Estado”, afirmou o líder empresarial.

Sesi e Senai terça um centro integrado de educação para atender mais de 2,1 mil alunos, da educação básica até o ensino profissionalizante. A Escola Sesi terá salas de aulas convencionais e temáticas, sala maker e laboratório de informática. O Senai será composto por salas de aulas e laboratórios para as disciplinas ligadas a informática, química, celulose, automação, elétrica e metrologia. Além disso, serão construídas duas oficinas: automobilística e mecânica; e multiuso da construção.

Atualmente, a fundação do prédio está concluída e cerca de 26,3% da estrutura de concreto do prédio já está erguida. A entrega do Centro Integrado Sesi Senai (CISS) está prevista para setembro de 2025. Os investimentos devem superar a casa dos R$ 58,5 milhões.

Foto: Divulgação/ Fiems

O IEL ofereceu consultoria a empresas locais para desenvolver a cadeia econômica da cidade, em especial os pequenos negócios. No âmbito do Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF), foram atendidas 76 empresas em Ribas do Rio Pardo, com certificações em nível básico e avançado, além de consultoria em gestão da qualidade. Mais de 5,4 mil horas de consultoria foram aplicadas a restaurantes, farmácias, supermercados, oficinas mecânicas, laboratórios, gráficas, empresas de monitoramento e segurança, hotel, transportadoras, papelarias e lojas de material de construção.

A construção da nova fábrica contribuiu com a qualificação de mão de obra local, incluindo mais de 1,3 mil pessoas capacitadas para as operações industriais, florestais e logísticas da Suzano, em parceria com o Senai.

SUZANO EM RIBAS DO RIO PARDO

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto. O Projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo, tem capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas por ano. Cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceirizados, passam a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

A Suzano também tem capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas anuais de papéis, incluindo as linhas de papéis sanitários, de imprimir e escrever e de embalagens, entre outros itens que utilizam a celulose como matéria-prima.