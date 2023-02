Salário de mais de 84,4 mil servidores cai na conta na 6ª.feira

Os mais de 84,4 mil servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas já poderão sacar seus salários referente ao mês de janeiro na 6ª.feira (2.fev.23), anunciou nesta 3ª.feira (28.fev) o governo de Eduardo Riedel (PSDB).

Riedel sempre avaliou que o pagamento até o 5º dia útil garante previsibilidade para o funcionalismo. “Com o pagamento nos primeiros dias do mês o servidor pode se programar para pagar as contas e fazer as compras. Esse recurso é importante também para o comércio, para movimentar a economia", sustentou governador.

O depósito injeta R$ 542,717 milhões na economia sul-mato-grossense.