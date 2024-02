7 estratégias para transformar conteúdos de Reels em crescimento no Instagram

Muitos pensam o contrário, mas conteúdos de Reels do Instagram não se resumem a entretenimento. Eles também podem ser determinantes para o sucesso de uma marca na rede social.

Especialmente, no que diz respeito a fortalecer o engajamento. Isso porque, o formato de vídeo de curtos tem um alcance maior em comparação a outros tipos de publicação Feed e Stories.

Em vez de compartilhar “dancinhas” ou algo engraçado, profissionais e empresas podem usar a funcionalidade para dar informações relevantes para o público. Ou seja, adaptá-la para uma comunicação um pouco mais séria, por assim dizer.

De acordo com o relatório Mídias Sociais 360°, 36,9% dos posts de marcas no 3° trimestre de 2023 foram de Reels. Isso quer dizer que, o Reels já é um tipo de conteúdo indispensável em ações comerciais.

Quer aproveitar também as vantagens do Reels para crescer no Instagram? Logo abaixo, vamos te mostrar as melhores práticas que transformam vídeos curtos em seguidores, engajamento e até mesmo conversões. Acompanhe!

7 estratégias para transformar conteúdos de Reels em resultados

1. Faça listas

As listas são uma ótima forma de adaptar conteúdos de Reels à comunicação da marca no Instagram. Uma vez que, organiza as informações em uma estrutura simples de entender.

Além disso, o formato divide uma mesma mensagem em diversos tópicos capazes de despertar o interesse do público. Assim, você tem mais chances de engajá-lo na proposta do perfil.

No nicho de beleza, por exemplo, bons vídeos curtos estruturados em listas seriam: “Top X produtos essenciais para skin care”, "X truques de maquiagem rápidos” ou “X técnicas para fazer olho”.

2. Mostre funções de produtos ou serviços na prática

Além das listas, use conteúdos de Reels para mostrar funções de produtos ou serviços na prática. Com isso, você pode aumentar a confiança do público no que você oferece.

Na maioria das vezes, o consumidor só conhece em teoria o que determinada solução entrega. Ou seja, quando a marca fala sobre seus benefícios no momento da conversão.

Desse modo, colocar um ou mais itens à venda em situações reais é um diferencial importante. Então, faça Reels que comprovem a capacidade de seus produtos ou serviços de resolver problemas.

3 Adicione CTAs

Em resumo, CTA (Call To Action ou Chamada para Ação em Português) é uma técnica de copywriting que incentiva o público a realizar determinada ação imediatamente.

Nos Reels, adicionar CTAs é fundamental. A chamada para ação diz para o público qual é o próximo passo após consumir o conteúdo. Assim, você direciona o comportamento da audiência para melhorar suas métricas de engajamento, como:

seguidores;

curtidas;

comentários;

compartilhamentos;

visitas no site.

Contudo, não faça CTAs genéricos. Construa frases contextuais para deixá-los bem naturais no fim dos vídeos curtos, a exemplo de: “Gostou das dicas? Siga o perfil para receber outras!” ou “Comente ‘EU QUERO’ e ganhe 15% desconto na compra!”.

4. Coloque hashtags relevantes

As hashtags servem para categorizar suas publicações, isto é, separá-las em um mesmo tema. Dessa forma, o conteúdo não se perde entre os milhares de posts compartilhados no Instagram diariamente.

Por isso, coloque hashtags relevantes em seus conteúdos de Reels. Elas vão filtrar a entrega dos vídeos curtos. Em outras palavras, o algoritmo vai mostrá-los apenas a usuários interessados em consumi-los.

Consequentemente, você pode aumentar o número de seguidores, fortalecer o engajamento ou até mesmo fechar novas vendas no perfil. Sobretudo, porque você atrai um público um pouco mais preparado para comprar a ideia da marca.

5. Use legendas nos vídeos

Entre as melhores estratégias para crescer sua marca no Instagram com conteúdos de Reels, também está usar legendas. Parece algo simples, mas faz toda a diferença para o desempenho dos vídeos curtos.

Em diversos momentos, as pessoas ficam ativas na rede social em ambientes públicos. Para assistir Reels, costumam silenciar o volume do smartphone e visualizar apenas o que está sendo exibido na tela.

Neste caso, as legendas são essenciais para destaque aos seus Reels no Instagram. O recurso possibilita que os usuários consumam o conteúdo normalmente mesmo em locais onde ouvir o áudio não é prático.

6. Seja criativo

Por mais que conteúdos de Reels possam ter um tom mais sério, é interessante manter a essência da funcionalidade. Ou seja, seguir uma linguagem mais descontraída no formato de publicação.

De fato, é algo que exige bastante criatividade por parte da marca. No entanto, vale a pena arriscar e “quebrar a cabeça” para tornar seus vídeos curtos ainda mais atrativos para o público.

Pense fora da caixa. Experimente diferentes efeitos, transições e estilos de comunicação. Com isso, você não só pode surpreender positivamente a audiência, mas também viralizar o perfil no Instagram.

7. Fique por dentro das tendências

O Reels é uma funcionalidade bem dinâmica. Sempre tem uma tendência nova acontecendo que gera muito mais engajamento para o perfil. Por isso, acompanhe de perto as trends do momento no Instagram.

Use músicas, desafios e modelos que estejam em alta. É claro que, você deve ajustá-las à identidade e propósito da marca. Ainda assim, “surfar na onda” traz ótimos retornos.

Isso aumenta significativamente a visibilidade das suas publicações. Uma vez que, as pessoas têm uma inclinação natural em buscar e consumir conteúdos relacionados às últimas novidades.

Conteúdos de Reels: uma oportunidade de ouro para bombar no Instagram

Enfim, conteúdos de Reels são uma oportunidade de ouro para bombar no Instagram. Apesar do objetivo da funcionalidade ser o entretenimento, existem várias formas de usá-la para crescer sua marca na rede social.

Montar listas, mostrar funções de produtos ou serviços, adicionar CTAs e hashtags entre outros. Não à toa, já representa um terço das publicações de profissionais e empresas na plataforma.

Comprar visualizações para os Reels também pode ser de grande ajuda para aproveitar as vantagens do formato. A estratégia potencializa a característica viral dos vídeos curtos e otimiza seu desempenho.

Em menos de cinco minutos, o perfil da marca começa a receber inúmeros novos views. Por tabela, o algoritmo entrega seus posts para cada vez mais usuários interessados em consumi-los. O resultado? Uma visibilidade ainda maior.