Luciano Hang é condenado à prisão por difamação e injúria

O empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, recebeu uma condenação da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel.

A decisão judicial determinou uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 4 meses de detenção, ambos em regime aberto. Essas penas foram substituídas por prestação de serviços comunitários e o pagamento de uma indenização de 35 salários mínimos a Hickel.

Adicionalmente, Luciano Hang foi multado em 20 dias-multa, com cada dia-multa equivalente a 10 salários mínimos, totalizando aproximadamente 300 mil reais. A disputa teve origem quando Hang criticou Hickel por se opor à instalação de uma estátua da liberdade próxima a uma nova unidade da Havan em Canela, na serra gaúcha.

Na ocasião, o empresário publicou um vídeo em suas redes sociais chamando o arquiteto de 'esquerdopata' e sugerindo que ele fosse "para Cuba". Após o incidente, Hickel passou a ser alvo de xingamentos e ameaças.

Em resposta, Luciano Hang anunciou que irá recorrer da decisão e argumentou que o Brasil é um país "extremamente perigoso para um empreendedor".