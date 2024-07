OpenAI 'declara guerra' à Google e anuncia novo motor de busca

A OpenAI anunciou o início dos testes de seu novo motor de busca, denominado SearchGPT, com um grupo selecionado de 10 mil usuários. A empresa, que se destacou com o ChatGPT, está avaliando a nova ferramenta em uma fase de protótipo. Liderada por Sam Altman, a OpenAI está buscando oferecer uma alternativa ao domínio do Google no mercado de motores de busca.

O SearchGPT visa fornecer respostas rápidas e diretas às perguntas dos usuários, com informações atualizadas da web e links claros para fontes relevantes. Essa abordagem pode ser vista como uma “declaração de guerra” ao Google, dada a influência da OpenAI na área de Inteligência Artificial e o impacto potencial da nova ferramenta.

A OpenAI esclareceu que o SearchGPT tem como objetivo enfrentar as críticas frequentemente associadas à apropriação de conteúdo e trabalho jornalístico, garantindo uma utilização mais transparente e ética das informações disponíveis.