Produtor de "Tropa de Elite II", Leonardo Edde faz aula gratuita em Campo Grande

O produtor e Diretor Leonardo Edde vem a Campo Grande no próximo dia 31 para uma aula magna como parte do “III Curso de Documentário Campo Grande em Imagens e Sons”, promovido com recursos da Lei Paulo Gustavo/PMCG/Sectur. Aberta ao público, o evento acontece no Teatro do Mundo, a partir das 19h, e tem objetivo de ampliar a discussão sobre a profissionalização do audiovisual. “Leonardo tem 25 anos de experiência e traz uma contribuição ímpar para nosso setor, assim queremos convidar todos interessados no audiovisual como atividade econômica e criativa”, comentou Ana Rita Dornelles, produtora do curso.

Presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual (SICAV) Vice-presidente da Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjjan) , sócio produtor da Urca Filmes, Leonardo tem se dedicado a criar conteúdo de alta qualidade para cinema, televisão e outras mídias, produzindo notáveis títulos como seu último filme “Nosso sonho - A história de Claudinho e Buchecha, “Tropa de Elite 2”, de José Padilha (um dos maiores sucessos de público de todos os tempos), “O Filme da Minha Vida” de Selton Mello, “Os Desafinados” de Walter Lima Jr, “Loucas Pra Casar”, de Roberto Santucci (filme brasileiro de maior público em 2015), “Entrando Numa Roubada”, opera prima de André Moraes. No campo do documentário, Leonardo contribuiu em uma variedade de produções. Produziu premiados filmes como “Soy Cuba, O Mamute Siberiano” de Vicente Ferraz, “Engenho de Zé Lins” de Vladmir Carvalho, “Pachamama” de Eryk Rocha, “Tamboro” de Sérgio Bernardes, “À Queima Roupa” de Thereza Jessouroun e “Paysandu – 100 anos de paixão”, este último dirigido por ele. Para televisão, produziu e realizou a produção executiva de diversos sucessos para programadoras, como: Globosat, Rede Globo, Discovery Channel, TVI (Portugal) e Bravo TV (Inglaterra).

“É muito gratificante proporcionar essa conexão entre a comunidade audiovisual e um profissionais com vasta experiência. Leonardo é um grande articulador no âmbito das políticas públicas e mercado nacional, e nessa aula abordará questões econômicas do setor, a profissionalização já que é presidente do Sindicato Nacional e curiosidades sobre as grande produções, pois está inserido profissionalmente em filmes que são clássicos nacionais", “comentou Marineti Pinheiro, cineasta, ministrante e idealizadora do curso juntos com Carlos Diehl.

Leonardo é engajado no campo de formação de novos talentos, evidenciado pelo programa de estágio que ele incorporou como parte de sua empresa. Ao ajudar jovens cineastas a ganharem a experiência e os contatos necessários para impulsionar uma carreira no entretenimento. Leonardo apoia também a Children International, passou anos como ativista do Greenpeace e espera um dia continuar a fazer a diferença, juntando-se a um conselho sem fins lucrativos e em consultorias pro-bono.