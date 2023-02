Anvisa veta 5 empresas de fabricar pomadas para cabelo que causaram até cegueira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vetou a fabricação das pomadas para cabelo de cinco empresas na 3ª.feira (14.fev.23) conforme as resoluções 494 (AQUI) e a 495 (AQUI), publicadas no Diário Oficial.

A publicação aponta falta de conformidade dos conservantes com este tipo de produto. O veto à fabricação faz parte do início da investigação da agência após ter proibido no último final de semana a venda e uso no País de todas as pomadas para moldar penteados. Isso porque, o produto fez centenas de mulheres lotarem os serviços de emergência dos hospitais oftalmológicos com lesões nos olhos e até perda da visão.

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier, as pacientes chegavam aos consultórios e emergências com cegueira temporária, inchaço nas pálpebras, lacrimejamento, vermelhidão, dor nos olhos, alergia e cefaleia causada pelo contato dos olhos com pomada para cabelo na piscina, mar, banho e até na chuva. Isso porque, em contato com a água o produto escorreu para os olhos.

RISCOS DE QUEIMADURAS

Queiroz Neto afirma que um componente suspeito de ameaçar os olhos é o propilenoglicol, composto orgânico do álcool, bastante abrasivo que é usado como conservante em produtos cosméticos. Para ele, este foi o caso da consultora comercial, Larissa Caroline que chegou ao consultório com uma dor terrível por queimadura na córnea.

O especialista comenta que segundo a paciente a pomada modeladora escorreu para dentro do olho durante o banho. Por sorte, comenta, buscou por atendimento imediato. Quando chegou ao consultório estava com a visão bastante embaçada, embora a lesão na córnea tenha sido superficial. “Fizemos uma higienização completa e após o uso de colírios por cinco dias estava completamente recuperada.

“Nem todas as mulheres têm a mesma sorte”, ressalta. O contato do propilenoglicol com a córnea pode causar abrasão superficial, mas também provocar cegueira temporária e até perda definitiva da visão, principalmente se o atendimento médico não for imediato.

OUTROS RISCOS

Queiroz Neto esclarece que outro possível perigo nas pomadas para cabelo são os conservantes que embora sejam importantes para evitar a proliferação de bactérias, podem causar efeitos desastrosos nos olhos. “De acordo com o CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) do qual o especialista faz parte, a associação do conservante MCI (metilcloroisotiazolinona) ao MI (metilsotiazolinona), deve ser evitada nas fórmulas” salienta. Isso porque, explica, na Europa há anos é contraindicada a combinação desses dois conservantes em produtos não enxaguáveis, como é o caso das pomadas para cabelo. Por isso, ressalta, vale a pena ler a composição antes de aplicar.

A determinação publicada no Journal of the European Union é resultado de uma análise do CCS, Comité Científico da Segurança dos Consumidores da União Europeia, na qual ficou demonstrada que a associação desses dois componentes aumenta o risco de alergia cutânea.

O oftalmologista ressalta que 6 em cada 10 reações alérgicas têm manifestação simultânea nos olhos e provocam coceira intensa que pode deformar a córnea, lente externa do olho, causar vermelhidão, dor e diminuir a percepção visual. Não por acaso, comenta, a coceira é um dos sintomas citados pelas mulheres que tiveram problema com pomada modeladora. “Quem já tem alguma alergia deve redobrar a atenção com o uso. Isso porque, podem ter grave reação alérgica nos olhos, pontua.

COMO PROTEGER SEUS OLHOS

“Mulheres que não aplicaram pomada no cabelo devem aguardar a avaliação dos produtos disponíveis no mercado pela ANVISA. Apesar da interdição, ainda é possível encontrar muitas ofertas na internet, mas uma queimadura na córnea pode ser irrecuperável. Não vale a pena arriscar”, alerta. A recomendação do oftalmologista para quem aplicou recentemente é evitar sair a pé em dias de chuva, evitar banhos de piscina ou mar e lavar o cabelo para retirar o produto em um salão, ou em casa com a cabeça inclinada para traz, tomando todo cuidado para não respingar uma gota no olho.

Caso o produto penetre no olho o especialista ensina lavar abundantemente com água e aplicar compressas feitas com água fria e gaze. Não desaparecendo o desconforto, consulte um oftalmologista de sua confiança imediatamente para passar por avaliação e higienização profissional do olho. Queiroz Neto alerta para não esperar por melhora espontânea. “Lesões mais graves na córnea precisam de acompanhamento médico e prescrição de colírios que variam de acordo com a gravidade de cada caso. Quanto mais rápido é o atendimento menores são as chances da lesão na córnea ser permanente”, salienta. Em alguns casos, comenta, pode ocorrer conjuntivite tóxica, que embora não seja contagiosa, é bastante desconfortável.” Em todos as sequelas a proteção dos olhos com óculos escuros que filtrem a radiação ultravioleta diminui o desconforto”, ensina.

ALTERNATIVA SEM RISCO

Queiroz Neto afirma que a alternativa para modelar o cabelo neste carnaval sem correr risco, enquanto a medida cautelar da ANVISA estiver em vigor, é gel sem álcool na modelagem do cabelo. Você pode até achar que não faz o mesmo efeito, mas é melhor prevenir uma lesão nos olhos e curtir o carnaval do que arriscar e passar o resto de seus dias no escuro, comenta.

EMPRESAS VETADAS

As cinco empresas listadas nas resoluções 494 e 495 cujos produtos estão sendo retirados do mercado por falta de conformidade são:

1. NEW CONCEPT INDÚSTRIA E COMÉRCIO - fabricante da Pomada Modeladora Brilho Cavalera; Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix; Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix.

2. VIVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS: Pomada Modeladora - Hboni Cosméticos ; Pomada - Bragi For Men; Pomada Manteiga - Bragi For Men. BINNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

3. BINNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Pomada Modeladora Perolado Rana Professional; Pomada Modeladora Uva Rana Professional; Pomada Modeladora Morango Rana Professional; Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos; Pomada Modeladora Matte Rana Professional; Pomada Modeladora Kids Rana Professional; Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos; Pomada Modeladora Incolor Rana Professional; Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men; Pomada Modeladora Black Rana Professional; Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men; Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos

4. ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS: Pomada Modeladora 4k Ms Hair; Pomada Modeladora Black Ms Hair; Pomada Modeladora Ms Hair Incolor; Pomada Teia Ms Hair; Pomada Modeladora Black Club Barber; Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Club Barber; Pomada Modeladora Matte Freestyle; Pomada Modeladora Black Maximus; Pomada Perola Oficina Hair; Pomada Modeladora Kings Tranças; Ms Hair Pomada Modeladora; Pomada Modeladora Perolizada Freestyle; Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle; Pomada Modeladora Premium Freestyle; Pomada Modeladora Orange Filder Cut; Pomada Modeladora Filder Cut Teia; Pomada Modeladora Black Filder Cut; Pomada Matte Efeito - Filder Cut; Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair; Pomada Perola Liga Forte; Pomada Perola Modeladora - Liga Forte; Pomada Modeladora Kings; Pomada Perolizada - Whitebull; Pomada Perolizada - Kings; Pomada Modeladora - Whitebull; Pomada Modeladora Filder Cut For Man

5. SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Pomada Modeladora Tradicional - Alfa Look's For Men