Brasileiros consomem em média 174 mil hambúrgueres por semana

O hambúrguer ganhou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, estabelecendo-se como uma opção versátil e saborosa.

No Brasil, essa paixão atingiu níveis notáveis.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar em 2023, os brasileiros consomem em média mais de 174 mil hambúrgueres por semana, o que equivale a cerca de 25 mil unidades diariamente. Esse consumo teve um aumento significativo de 62% no ano passado em comparação com 2022.

A popularidade do hambúrguer pode ser atribuída à sua versatilidade, adaptando-se a diversos paladares e preferências alimentares.

Para celebrar o alimentício, que tem um lugar especial na culinária global, o Dia do Hambúrguer é celebrado hoje, 28 de maio.

Para marcar o Dia do Hambúrguer deste ano, os restaurantes Outback Steakhouse e Aussie estão oferecendo uma variedade de opções de hambúrgueres e acompanhamentos para todos os gostos.

No Outback Steakhouse, destacam-se o clássico The Outbacker Burger, acompanhado de queijo, tomate, alface e maionese; o Picanha Bloomin’ Burger, com hambúrguer de picanha, pétalas de Bloomin’ Onion, bacon grelhado e molho Flame, servido com queijo tipo emmental e mix de queijos; e o Veggie Blue Cheese Burger, um hambúrguer vegetariano empanado com mix de queijos derretidos, molho gorgonzola e salada.

Já no Aussie, conhecido por sua qualidade no delivery e com duas unidades físicas, o destaque vai para o Smoked Honey Mustard Chicken, feito com peito de frango empanado, alface, tomate, picles, maionese defumada e molho Honey Mustard em pão brioche. Além disso, o restaurante oferece o clássico Double Bacon Burguer, com dois hambúrgueres de carne, queijo cheddar, aioli da casa e bacon caramelizado em pão brioche, e o Crush Cheese Veggie Burguer, uma opção vegetariana feita com fibra de caju, queijo cremoso, maionese defumada e tomate.