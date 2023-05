Cantor sertanejo se casa com a melhor amiga da ex

Marlon, da dupla sertaneja com Maicon, casou-se com a influenciadora Maria Clara Leal. Após quase dois anos juntos e um começo de relacionamento polêmico, o casal oficializou a união em uma cerimônia realizada na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Nas redes sociais, eles compartilharam registros do grande dia.

"Difícil escolher. Sorriso estampado", escreveu Maria Clara nas redes sociais ao compartilhar as fotos do casamento.

A influenciadora se casou grávida do segundo filho com o sertanejo. Os dois estão juntos desde o fim de 2020 e já têm um filho, Benício, que completou 1 ano recentemente. Nas fotos da cerimônia, o artista aparece dando um beijo na barriga da mulher por cima do vestido de noiva.

O relacionamento de Marlon e Maria Clara teve um começo polêmico, logo após o fim do casamento do sertanejo com Letícia Oliveira. Na época, a ex-mulher do artista acusou o cantor de traí-la com a então melhor amiga, Maria Clara, que era casada com um amigo de Marlon.

Fonte: *Com R7.