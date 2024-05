Casa dos servidores, SAD consolida grandes entregas solidárias em Dia D "Seu Abraço Aquece"

Em meio ao movimento de solidariedade de servidores públicos, semana final de arrecadação chega, nesta quarta-feira (22), ao Dia D na Secretaria de Estado de Administração (SAD) - órgão que organiza a campanha do Agasalho dos servidores estaduais. Eventos de encerramento também aconteceram na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, na Fundação de Turismo, na Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços), na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e na Anoreg/MS (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul).

Chegando a sua 10ª edição em 2024, a campanha “Seu Abraço Aquece” iniciou no dia 5 de abril entre os servidores públicos estaduais e instituições parceiras, arrecadando peças de roupas, cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno, novos ou em bom estado de conservação, para serem doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é promover o envolvimento dos servidores públicos em ações sociais, que estimulam o comportamento solidário e empatia.

Desde segunda-feira (20), as secretarias e órgãos estão finalizando suas arrecadações e enviando o material para a SAD iniciar a triagem e contagem das peças. O evento de encerramento da Secretaria de Administração contou com a participação da madrinha da campanha, a primeira-dama Mônica Riedel, além de servidores e diretora-presidente da Escola de Governo, Ana Paula Assunção.

Mônica Riedel falou sobre a alegria que estar entre os organizadores da campanha. “Eu digo sempre que a SAD é o coração das nossas campanhas. Estou muito feliz de estar entre vocês e quero agradecer a oportunidade promover essa campanha que aquece o corpo e a alma de nossos irmãos. Agradeço o empenho de todos e, especialmente, a Gisele que multiplicada não só os abraços da SAD, mas de todas as secretarias, apoiando os pontos focais, recebendo as doações, cadastrando as entidades e agora na triagem e entrega das doações. Eu quero convidar todos para estarmos juntos no encerramento, celebrando a grande mobilização dos servidores de MS”, finalizou Mônica.

Fotos: Ricardo Gomes

A diretora-presidente da Escola de Governo, Ana Paula Assunção, também parabenizou a equipe pelo resultado. “Estou muito feliz com os resultados, conseguimos alcançar um grande número de peças, superando as expectativas de arrecadação. Agradeço em especial a nossa multiplicadora de abraços Danyella que fez toda mobilização da equipe e a cada servidor da Escolagov pela dedicação e empenho na campanha. Pelo olhar humanizado para com o próximo, e este é o propósito dessa campanha, tocar o coração de cada um e poder ajudar quem mais precisa, nesse frio que vem pela frente”, afirmou Ana Paula.

Para o secretário-adjunto da SAD, Roberto Gurgel, todo o movimento solidário dos servidores já está apresentando bons resultados. “Está emocionante perceber a dedicação dos servidores em aquecer o frio de quem precisa e ver a SAD, que é a casa de todos os servidores, com uma entrega enorme como essa me deixa ainda mais feliz. Quero que saibam que as nossas doações já estão transformando vidas. Hoje vivemos um momento único na Fundação de Cultura, quando uma pessoa em situação de rua se aproximou da escadaria onde acontecia a entrega e pediu cobertores para ele e mais três pessoas. Prontamente, o servidor atendeu seu pedido e essas pessoas terão uma fonte de calor nos próximos dias frios”, ressaltou Gurgel.

Frederico Felini, titular da SAD e mobilizador da campanha ao lado da primeira-dama, destacou a importância do trabalho dos servidores da Secretaria de Administração para que todas as doações dos servidores e parceiros cheguem às pessoas que precisam. "Essa entrega que superou nossas expectativas demonstra não só o espírito solidário dos servidores da SAD. Independente da campanha em si, essa dedicação em cumprir metas, em entregar o seu máximo é o retrato do trabalho de vocês, no dia a dia do serviço público. Neste tempo em que estou secretário de Administração, eu tenho uma gratidão imensa pela dedicação de todos vocês em entregar eficiência para a gestão pública. Eu agradeço a oportunidade de seguir aprendendo e trabalhando com vocês pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Esses milhares de peças são, de fato, milhares de abraços; é um pouquinho de cada um que vai estar distribuído por MS. Muito obrigado”, concluiu Felini.

Agência Estadual de Regulação também participou da campanha (Foto: Barbosa)