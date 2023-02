Cinemas de MS liberam ingressos a R$ 10 para o público geral

A 2ª Semana do Cinema começou nesta 5ª.feira (09.fev.23) e vai até a próxima 3ª.feira (14.fev.23) com ingressos vendidos a R$10 nos cinemas de todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a promoção acontece em cinco cidades. A matéria original é do TeatrineTV.

O preço único dos ingressos vale para todas as sessões de filmes em 2D, de qualquer horário. Em alguns cinemas, o público recebe desconto no combo de pipoca e refrigerante e até em sessões de filmes em 3D e IMAX.

Em Campo Grande, as redes Cinemark e UCI já anunciaram adesão com descontos no combo de pipoca e refrigerante, o mesmo é oferecido pelo Cinépolis nas unidades de Campo Grande e Três Lagoas.

O Circuito Cinemas, em Ponta Porã, garante o combo big, composto por pipoca grande e dois refrigerantes a R$30. Também participam da promoção o Cine Araújo, em Dourados e o Grupo Cine, em Aquidauana.

Os ingressos podem ser adquiridos por aplicativos, sites ou diretamente nas bilheterias dos cinemas participantes. Quem optar pela compra digital deve selecionar a opção de meia-entrada para garantir o valor promocional, sem a necessidade de apresentação de carteirinha.

Idealizado pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), a promoção teve sua primeira edição em setembro de 2022 e marcou a retomada do público brasileiro às salas de cinemas após o período pandemia.