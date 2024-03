CNJ lança edital de concurso público com salário de até R$ 13,9 mil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou no Diário Oficial da União desta 5ª.feira (28.mar.2024), um edital para concurso público visando preencher 60 vagas e formar cadastro reserva em cargos de analista e técnico judiciário. Eis a íntegra.

As remunerações variam de R$ 5.831,16 a R$ 13.994,78 para analista judiciário e de R$ 4.975,63 a R$ 8.529,65 para técnico judiciário.

Serão admitidas inscrições de 3 de abril a 2 de maio de 2024 somente via internet neste LINK. O site receberá inscrições das 10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília-DF).

O edital inclui reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e com deficiência.

As provas estão agendadas para o dia 30 de junho em Brasília e incluirão testes objetivos, discursivos e avaliação de títulos.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

15 para Analista Judiciário – Área Judiciária;

28 para Técnico Judiciário – Área Administrativa;

12 para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Programação de Sistemas;

5 para Analista Judiciário – Pedagogia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Sociais e Engenharia Elétrica.

Esse é o segundo concurso público do CNJ. O processo seletivo será conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).