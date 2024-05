Correios vai inaugurar agência em área indígena, em Japorã

Na próxima quarta-feira (29.mai.24), os Correios vão inaugurar uma agência comunitária na terra indígena de Porto Lindo, em Japorã (MS). A unidade será uma parceria da estatal com a prefeitura do município e vai atender mais de 4,7 mil indígenas que vivem na localidade.



Durante a cerimônia, um acordo de cooperação técnica será assinado pelo superintendente estadual dos Correios no Mato Grosso do Sul, Gelson Leonel; e pelo prefeito de Japorã, Paulo Cesar Franjotti. Estarão presentes na solenidade o cacique de Porto Lindo, Roberto Carlos Martins, entre outras autoridades e membros da comunidade.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, um CEP é muito mais do que um código numérico, é condição básica para o exercício da cidadania. "Ter um endereço oficial reconhecido pelo poder público é o primeiro passo para o acesso a uma infinidade de serviços públicos e privados. Não podemos deixar de destacar que ações como esta só são possíveis graças ao ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, em seu primeiro dia de mandato, retirou os Correios da lista de privatizações, para que possamos continuar atuando como braço do governo federal em todos os pontos do Brasil”, afirma o dirigente.

“Com esta unidade, a empresa contribui ainda mais com o compromisso do governo federal em investir no fortalecimento dos povos originários e de suas formas próprias de organização social; rompendo a barreira da invisibilidade e ampliando o acesso dos indígenas à cidadania", destaca o superintendente estadual, Gelson Leonel.

A agência comunitária dos Correios em Japorã entra em operação logo após a inauguração e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. A unidade visa melhorar a inclusão postal da comunidade, que conta com a maior concentração de pessoas indígenas (57% da população) entre os municípios de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

População de Japorã

No Brasil, há cerca de 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população total do país, de acordo com o IBGE. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior população indígena, com cerca de 116 mil habitantes principalmente das etnias terena e guarani kaiowá. Em Japorã, que está localizado a cerca de 470 km de Campo Grande, o povo guarani ñandeva é presente e constante, e faz parte da história do município.