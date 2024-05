Detran-MS abre leilão com carro a R$ 9,2 mil e moto a R$ 3,4 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) anunciou mais uma oportunidade para quem busca adquirir veículos em leilão. Os automóveis, provenientes de apreensões realizadas em Bataguassu, Campo Grande, Corumbá e Sonora, estão disponíveis em três categorias: circulação, sucata aproveitável e inservível.

Os interessados têm até o dia 31 de maio, às 9h30, horário de Mato Grosso do Sul, para efetuarem seus lances.

Dentre os destaques dos veículos disponíveis para circulação, encontra-se um Peugeot 208 Active Pack, ano 2014/2015, na cor prata, com lance inicial de R$ 9.220,00, e uma moto Honda CG 160 Start, ano 2021/2022, na cor preta, com lance inicial de R$ 3.459,00.

Ao todo, são oferecidos 130 lotes de veículos, sendo 100 motocicletas e 30 automóveis, abertos para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Na categoria de sucata aproveitável, há 42 lotes de veículos, contendo 58 motocicletas e 30 automóveis, disponíveis apenas para lances de pessoas jurídicas credenciadas no Detran-MS.

Já nas sucatas inservíveis, encontra-se um lote único composto por 130 motocicletas e 15 automóveis, com peso estimado em mais de 25 toneladas. O lance mínimo é determinado com base no valor do quilograma do material ferroso a ser reciclado, estipulado em R$ 0,29 por quilograma, de acordo com a pauta da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Os interessados em participar do leilão podem ofertar seus lances através do site www.planaltoleiloes.com.br. A visitação aos lotes estará aberta entre os dias 27 e 29 de maio, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, bairro Rita Vieira, na Capital.