Discovery exibe 'docu-reality' com a Serra da Bodoquena como cenário

O canal Discovery e plataforma de streaming Max, exibem às 20h30 desta 3ª.feira (28.mai.24), um episódio do docu-reality "Sobrevivência Extrema", que tem a Serra de Bodoquena de Mato Grosso do Sul como cenário.

Na série, pessoas comuns são colocadas em situações extremas e prova as habilidades de sobrevivência.

No programa, a fisioterapeuta Taís Teixeira, conhecida pelo seu papel em "Largados e Pelados", e o sobrevivencialista Luciano Tigre, que participou do "Desafio em Dose Dupla Brasil", recriam os desafios enfrentados por indivíduos reais que lutaram pela vida após incidentes inesperados em locais remotos do Brasil.

No quinto episódio da série, que vai ao ar nesta terça Taís e Luciano têm 72h para reproduzir as dificuldades enfrentadas por três caçadores que se perderam na Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, em 2015. Os especialistas em sobrevivência têm acesso apenas aos recursos disponíveis para os caçadores na época.

O Parque Nacional da Serra da Bodoquena, conhecido por suas cachoeiras e rios cristalinos, serve como pano de fundo para o desafio. Localizada na borda sudoeste do Complexo do Pantanal, a área é rica em fauna e flora exuberantes. No entanto, foi lá que os caçadores enfrentaram grandes adversidades enquanto aguardavam por resgate.

A HISTÓRIA REAL

Policiais se preocuparam em garantir a integridade física dos 3 homens, mas não deixaram de dar a voz de prisão, assim que restabelecidos. Foto: PMA-MS

Na história verdadeira, trio de caçadores ficaram 50h aguardando por resgate da Polícia Militar Ambiental e acabaram presos por caça predatória na Serra, protegida pelas leis ambientais estaduais e federais.

O fato inusitado ocorreu no fim do mês de janeiro de 2015, em área remota de mata fechada a cerca de 60 km do município de Miranda (MS).

Segundo o tenente Anderson Abrão Elias, comandante da PMA de Miranda, os policiais foram procurados pela esposa de um dos homens, que já havia registrado o desaparecimento deles na delegacia de Polícia Civil. Ela disse que o marido e os companheiros haviam saído para caçar no dia 27 e não haviam retornado.

O tenente Anderson contou na época que quando a PMA foi chamada, os caçadores já estavam desaparecidos há 50 horas. “Foi um dos momentos mais marcantes de nossas vidas. Chegamos lá e havia peões de fazendas próximas, familiares chorando, bombeiros. Então pedimos para que se unissem e deixassem a gente realizar a incursão na mata, pois esses voluntários também poderiam se perder em busca do trio”.

“Conseguimos levá-los ao encontro dos familiares, ocasionando o reencontro que muito nos emocionou. Em seguida os levamos ao pronto-socorro da cidade e após hidratação e alimentação, foram encaminhados à delegacia para os procedimentos previstos em lei”, continuou ele.

Segundo informações da PMA, um dos caçadores, capataz da fazenda onde ocorreu o fato tinha 54 anos; outro tinha 20 anos, e o terceiro 26 anos. Esses últimos trabalhavam em uma fazenda vizinha, distante 15 km do local de onde praticavam a caça.

Os infratores relataram ainda aos policiais ambientais que não haviam conseguido abater nenhum animal silvestre, mas que haviam perseguido um cateto, um queixada e atiraram em um porco monteiro, mas sem sucesso. Ao longo do período de desorientação, os homens se alimentaram de brotos de bacuris e tomando água (suor) absorvida pelos trajes.

O DOCU-REALITY

Além das recriações dos desafios, "Sobrevivência Extrema" traz depoimentos de sobreviventes, socorristas e testemunhas dos eventos, com imagens e vídeos das situações reais. A série aborda casos em diversas regiões do Brasil, como Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Amazonas.

Com direção geral de Rodrigo Astiz e direção de Gabriel Hein, a produção executiva é de Ana Maria Vilches e Adriana Marques, com supervisão de produção de Adriana Cechetti e Luciana Soligo. "Sobrevivência Extrema" é uma coprodução da Mixer Films com a WBD.

SERVIÇO

Sobrevivência Extrema

Episódio 05: Terça-feira, 28 de maio, às 20h30, na Max e no Discovery

Classificação indicativa: A14

CANAL, STREAMING E PRODUTORA

Discovery Channel: Marca global de conteúdo de alta qualidade baseado na vida real, presente em mais de 200 países desde 1985 nos EUA e desde 1994 na América Latina.

Max: Plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery que oferece uma ampla variedade de conteúdo de qualidade para toda a família, incluindo ficção, não ficção e programação infantil, em um único lugar.

Mixer Films: Produtora audiovisual reconhecida nacional e internacionalmente, com mais de 50 séries para TV e streaming, incluindo premiadas produções como "O Negócio" e "Escola de Gênios".