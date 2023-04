Domingo tem costela de chão em Colônia de Férias de Campo Grande

Neste domingo, 30 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai realizar a 2ª edição da Costelada da Colônia de Férias, um encontro que reunirá boa comida, música ao vivo e diversão em um dos clubes mais tradicionais da Capital.

Com início previsto às 11h30, o almoço terá a deliciosa e autêntica costela de chão como prato principal, acompanhada de arroz, salada e mandioca que estarão disponíveis no buffet self-service. Bebidas não estão inclusas no convite e podem ser adquiridas à parte no restaurante do clube. O almoço será servido até 13h30.



O valor para associados da ACICG é de R$55,00 e não associados é de R$69,00. Crianças de 1 a 5 anos não pagam, e de 6 a 10 anos pagam meia entrada.

Além do almoço especial, o convite inclui o acesso à infraestrutura do clube, como parquinho, sala de jogos, academia ao ar livre, quadras esportivas (de vôlei, futebol, tênis e basquete), sauna e parque aquático. Os visitantes que desejarem aproveitar as piscinas terão que passar por exame médico no local, uma avaliação que terá taxa de R$20,00. Quem desejar ter um domingo com muito lazer poderá usufruir da estrutura da Colônia de Férias das 8h até às 17h.

Mais informações sobre a 2ª edição da Costelada da Colônia de Férias podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 9 9820-9584. A Colônia de Férias da ACICG está situada na R. Mascote, S/n - Chácara das Mansões, em Campo Grande.