É legal comprar seguidores no Instagram?

De fato, comprar seguidores está cada vez mais comum entre profissionais e empresas. Sobretudo, porque é o caminho mais curto para ter resultados expressivos no Instagram.

Apesar disso, muitas marcas ainda ficam com um pé atrás para investir na estratégia de crescimento. Acham que não funciona, que o engajamento é falso ou até mesmo que a prática é ilícita.

Primeiro, porque diversos sites por aí vendem serviços do tipo não são confiáveis. Eles enviam seguidores de contas falsas criadas em países do outro lado do mundo. O que mais atrapalha do que ajuda o desenvolvimento de um perfil comercial.

Além disso, várias páginas fraudulentas na internet tentam roubar o acesso do Instagram de profissionais e empresas para aplicar golpes em outros usuários com promessas milagrosas.

Isso gera desconfiança e faz grande parte das marcas acreditarem que a rede social proíbe adquirir o serviço de engajamento. Mas, acredite: nada te impede de bombar seu perfil com a estratégia de crescimento mais eficiente que existe. Entenda abaixo!

5 razões porque comprar seguidores é uma prática legal

1. Não viola as políticas e diretrizes do Instagram

Ao contrário do que muitos dizem por aí, comprar seguidores não viola as políticas e diretrizes do Instagram. Não há nenhuma regra estabelecida pela rede social que inviabilize a prática. É 100% legal.

Para não ter problemas com a plataforma, a questão é outra: como comprar seguidores. O serviço de engajamento só deve ser adquirido em empresas sérias, isto é, já consolidadas no mercado.

Assim também, a estratégia de crescimento precisa ser integrada às demais fontes de tráfego do perfil. Orgânicas e pagas. Isso porque, mantém o desenvolvimento da conta equilibrado mesmo com o alto número de novos followers.

A propósito, combinar diferentes métodos maximiza seus resultados. As estratégias vão se complementar e gerar um ROI (Return On Investments ou Retorno sobre o Investimento na tradução em português) muito melhor à marca.

2. Qualidade dos seguidores

Seguidores comprados em um site de confiança tem a mesma qualidade de um público construído com estratégias tradicionais. Ou seja, produção de conteúdo e campanhas de anúncio.

São pessoas reais e brasileiras que vão começar a seguir o perfil da marca no Instagram. Nada de contas falsas de regiões longes do país, a exemplo de Índia, Indonésia e Bangladesh.

Com isso, não há com o que se preocupar. O risco do Instagram dar alguma punição ao perfil é zero. Uma vez que, não são usuários fantasmas que vão segui-lo após você adquirir o serviço de engajamento.

3. Credibilidade

A credibilidade de marcas no Instagram só aumenta depois de comprar seguidores, comprar visualizações, comentários, entre outras métricas. Isso porque, a primeira coisa que os visitantes olham ao chegar a um perfil são seus números.

Em outras palavras, os usuários preferem acompanhar contas comerciais que são uma autoridade em determinado nicho. Profissionais e empresas com bons resultados na rede social despertam seu interesse facilmente.

Desse modo, adquirir um ou mais serviços de engajamento melhora significativamente sua reputação. A marca passa mais confiança. Assim, cada vez mais potenciais clientes e possíveis parcerias engajam em sua proposta.

4. Fortalece o engajamento

Falando em engajamento, comprar followers gera inúmeras interações nas suas publicações do Instagram. Cada conteúdo recebe uma alta quantidade de curtidas brasileiras, comentários orgânicos e compartilhamentos.

Os próprios seguidores comprados já vão participar ativamente dos posts. Volta e meia vão deixar um like, fazer uma observação importante ou até mesmo repostá-lo em sua conta na rede social.

Além disso, as pessoas alcançadas naturalmente, isto é, sem ser enviadas por um site, tendem a engajar nas postagens rapidamente. Assim que seguem o perfil, já começam a consumir e interagir com seus conteúdos.

5. Melhora a percepção do algoritmo

Quem compra seguidores no Instagram ainda “faz as pazes” com o algoritmo do Instagram. O profissional ou empresa consegue agradá-lo com muito mais facilidade e levar seus conteúdos para um público cada vez mais amplo.

Especialmente, por causa do aumento do engajamento inicial das publicações. Se você tem uma base de followers engajados forte, vai receber diversas interações assim que compartilhar algo na rede social.

Ainda mais se você postar em dias e horários estratégicos, isto é, nos períodos em que sua audiência está mais ativa na plataforma. De qualquer forma, o serviço de engajamento faz o algoritmo ver o perfil da marca com outros olhos.

Conclusão

Por fim, comprar seguidores é uma prática absolutamente legal. Não há nenhuma irregularidade em usar a estratégia de crescimento. Você não está violando políticas ou diretrizes do Instagram e muito menos descumprindo leis.

Sendo assim, procure o melhor site para adquirir o serviço de engajamento do mercado e peça a quantidade ideal da métrica. Com isso, o céu será o limite para sua marca dentro e fora da rede social.