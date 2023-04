Em 3 dias, dez peças de teatro disputam R$ 4 mil e troféus na Capital

Dez produções genuinamente sul-mato-grossense vão disputar R$ 4 mil e troféus, na 2ª edição do Prêmio Campo Grande ao Teatro, idealizado por Espedito Di Montebranco, por meio da Associação Artística Cultural Palco de Artes Cênicas. A lista com os selecionados à disputa foi divulgada neste sábado (15.abr.23). Conteúdo original do TeatrineTV.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, o concurso cultural é dividido em duas fases. O 1º foi o período de inscrição, de 07 de março a 1º de abril de 2023. Ao todo, 18 propostas se inscreveram, sendo que dessas, 10 foram as habilitadas para a segunda etapa.

A 2ª fase, consiste na disputa em apresentações presenciais, de 24 a 26 de abril, no Teatro Glauce Rocha, da UFMS e na rua.

Na competição, existem 3 categorias: “Adulto”, “Infantil” e “Rua”.

Foram selecionados 4 espetáculos para disputar na categoria ‘Infantil’:

Quatro espetáculos foram selecionados para disputar na categoria ‘Adulto’:

Dois espetáculos foram selecionados para disputar na categoria de ‘Rua’:

Da disputa sairão três campeões, um de cada categoria, que levarão os R$ 4 mil e troféus.

Além do prêmio principal, serão distribuídos troféus nas categorias: “melhor ator”, “atriz”; “texto original”; “cenografia”; “figurino”; "maquiagem"; "Iluminação"; “melhor sonoplastia” e “direção”.

O 2º Prêmio Campo Grande ao Teatro foi contemplado no edital de 2021 do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (FOMTEATRO), tendo recebido R$ 95.647,00 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) para a ação. O prêmio também tem apoio da Universidade Federal de MS.

A 1ª edição ocorreu em 2021, restrita ao público em razão da pandemia de Covid-19. Desta vez, porém, o público é a peça chave do concurso cultural e poderá assistir as produções com entrada franca.

Veja o cronogram de apresentações na íntegra da matéria do TeatrineTV.