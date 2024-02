Entenda como a insuficiência cardíaca pode afetar os rins

Via final de muitas doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca (IC) ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue adequadamente para todo o corpo, seja por não ter “força” o suficiente para fazer o trabalho ou por ter que se “esforçar” demais para conseguir realizar a função. Com isso, a circulação sanguínea fica descompensada, o que pode causar diversos outros problemas secundários, como alterações de fluxo aos rins, impactando o funcionamento em curto ou em longo prazos.

“Aproximadamente 70% dos casos de síndrome cardiorrenal advêm de piora da função cardíaca em um contexto de IC descompensada. Quando um paciente passa pelo transplante do coração, o organismo precisa se recuperar da ‘agressão’ da própria cirurgia e se adaptar ao uso das medicações necessárias. Os imunossupressores, por exemplo, que são vitais para transplantados, também afetam os rins”, explica o Dr. Alexandre Soeiro, coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hcor.

O critério diagnóstico mais comumente utilizado para detecção da síndrome cardiorrenal é o aumento da creatinina sérica. “A realização desse exame já é uma prática clínica para o acompanhamento de pacientes com doenças cardiovasculares e/ou renais. Todos os nossos esforços visam estabilizar os níveis, mas quando a função renal chega a 15%, é preciso iniciar o tratamento de hemodiálise, para manter o equilíbrio das substâncias essenciais para o organismo”, esclarece o especialista.

O cuidado é importante porque a combinação da insuficiência cardíaca com a hemodiálise representa um grande risco. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes submetidos a tratamento dialítico, contando com quase 40% das hospitalizações e aproximadamente 50% dos óbitos. A taxa de mortalidade cardiovascular em pacientes com doença renal em fase terminal é 10-20 vezes maior que na população em geral, sendo a taxa de sobrevida em cinco anos estimada em cerca de 20%.

