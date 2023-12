Fundect e Secretaria de Saúde promovem seminário de avaliação de pesquisas para o SUS

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realiza nos dias 5 e 6 deste mês em parceria com a SES (Secretaria da Saúde do Estado) de Mato Grosso do Sul e o Ministério da Saúde o seminário final de acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito da chamada Fundect Nº 08/2020 - Programa Pesquisa Para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS).

O programa PPSUS apoia financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que objetivam contribuir para a resolução dos problemas prioritários de saúde da população brasileira, para o aprimoramento do SUS (Sistema Único de Saúde), bem como promover a aproximação dos sistemas de saúde e de ciência e tecnologia locais e a redução das desigualdades regionais em ciência, tecnologia e inovação em saúde.

Para essa chamada foi disponibilizado um valor total de R$ 712,5 mil, com 31 projetos de pesquisa nos três eixos de linha de pesquisa: Redes de Atenção à Saúde, Saúde nas Fronteiras e Vigilância em Saúde.

O seminário que apresentará todos os resultados obtidos pelos projetos será realizado no prédio da Reitoria da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na Cidade Universitária, e terá palestra de abertura com Odilon Pereira de Moura, da startup Sesi Fiems, com o título "Do laboratório ao mercado: transformando ideias em startups".

Programação dia 05/12/2023:

8h Abertura

8h30 Palestra de Odilon Pereira de Moura

Apresentação dos projetos (15 min cada)

9h30 Intervalo

Apresentação dos projetos (15 min cada)

11h30 às 12h50 - Almoço

15h30 Intervalo

18h - Encerramento

Projetos aprovados:

Desenho guiado de peptídeos ativos contra a enzima NS3 do vírus da dengue

Octavio Luiz Franco, UCDB

Planejamento de parto no Mato Grosso do Sul em 2020

Angela Amanda Nunes Rios, UFGD

Recrutamento de acadêmicos para atuação no enfrentamento à Covid-19: análise do Programa O Brasil Conta Comigo

Inara Pereira da Cunha, CDRHSC/SES

Autocuidado apoiado no manejo do Diabetes Mellitus na atenção primária: intervenção e avaliação

Elen Ferraz Teston, UFMS

Saúde única em jogo: o uso da gamificação como ferramenta de sensibilização da população para prevenção de agravos com ênfase no desenvolvimento do autocuidado apoiado e corresponsabilização

Eduardo de Castro Ferreira, FIOCRUZ/MS

Modulação da via de sinalização das sestrinas e características morfológicas no coração de ratos submetidos a jejum intermitente e treinamento intervalado de alta intensidade

Paula Felippe Martinez, UFMS

Impacto de ações voltadas para a promoção da aceitabilidade, adesão e cumprimento de medidas de prevenção e controle da Covid-19 no Mato Grosso do Sul

Juliana Dias Reis Pessalacia, UFMS

Saúde Física e Mental dos Trabalhadores da Saúde da Atenção Básica do município de Dourados-MS no contexto da pandemia: subsídios para compreensão do ambiente de trabalho

Eduardo Espíndola Fontoura Junior, UEMS

Fatores de risco para COVID19 e preditores de gravidade. Estudo de coorte prospectiva de profissionais da saúde na linha de frente da pandemia.

Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira, UFMS

Desenvolvimento tecnológico de produtos desinfetantes/antissépticos contendo Inga laurina para o enfrentamento e combate ao COVID-19

Teófilo Fernando Mazon Cardoso, UFMS

Avaliação da qualidade de saneantes a base de álcool adquiridos no comércio e hospitais públicos de Campo Grande-MS empregados no combate à Covid-19

Nájla Mohamad Kassab, UFMS

Vigilância em saúde e a pandemia da Covid-19 na região de fronteira: um estudo longitudinal para monitoramento das sequelas em pessoas idosas

Arthur de Almeida Medeiros, UFMS

Rede Intersetorial de Políticas Públicas: Saúde, saberes e diversidades no município fronteiriço de Porto Murtinho-MS

Luciane Pinho de Almeida, UCDB

Painel de monitoramento para a Gestão do SUS

Nathan Aratani, UFMS

Desenvolvimento e implementação de estratégias de educação permanente com trabalhadores da rede de atenção à saúde

Verusca Soares de Souza, UFMS

Programação dia 06/12/2023:

8h Início

Apresentação dos projetos (15 min cada)

9h30 Intervalo

Apresentação dos projetos (15 min cada)

11h30 às 12h50 - Almoço

15h30 Intervalo

18h - Encerramento

Projetos aprovados:

Avaliação da resistência aos antimicrobianos de Neisseria gonorrhoeae em pacientes do Sistema Único de Saúde em Campo Grande-MS

Ana Claudia Souza Rodrigues, UNIDERP

Avaliação de possíveis marcadores moleculares em carcinomas mamários

Cristiano Marcelo Espinola Carvalho, UCDB

Estratégia de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde no SUS: gerenciamento de colchões - integridade física e microbiológica

Adriano Menis Ferreira, UFMS

Papilomavírus humano (HPV) em leucoplasia e carcinoma epidermóide de boca: relação com biomarcadores de proliferação celular de diferenciação e fenotípicos da resposta imunológica no prognóstico das lesões

Inês Aparecida Tozetti, UFMS

Papel do receptor purinérgico P2X7 no prognóstico da Leucemia Mieloide Aguda

Edgar Julian Paredes Gamero, UFMS

Síntese e atividade biológica in vitro e in vivo de análogos isoxazólicos derivados de neolignanas sobre Leishmania spp.

Adriano Cesar de Morais Baroni, UFMS

Preparação de gel/filmes regenerativos de quitosana e extrato das folhas de Cochlospermum regium para prevenção controle e tratamento de lesões ou infecções de pele

Kelly Mari Pires de Oliveira, UFGD

Síntese e determinação da atividade antimicrobiana de novas cefalosporinas produzidas a partir do ácido 7-aminocefalosporânico (7-ACA) frente a bactérias gram-positivas e gram-negativas multirresistentes

Adilson Beatriz, UFMS

Mecanismo de açào de 3b-O-tigloilmelianol e Isoobtusilactona A em formas replicativas de T.cruzi e sua associação a neomateriais nanoestruturados de liberação modificada na busca de alternativas para o tratamento da doença de Chagas

Alda Maria Teixeira Ferreira, UFMS

Avaliação da eficácia de um protocolo de intervenção da terapia de aceitação e compromisso sobre a dor, ansiedade, depressão, qualidade do sono e respostas motivacionais implícitas em mulheres com Fibromialgia

Luziane de Fátima Kirchner, UCDB

Prospecção de produtos naturais bioativos em modelos leucêmicos empregando ferramentas metabolômicas

Denise Brentan da Silva, UFMS

Implantação de uma Rede de Apoio ao Diagnóstico de Infecções Fúngicas em Mato Grosso do Sul

Anamaria Mello Miranda Paniago, UFMS

Epidemiologia do SARS-CoV-2/CoVID-19 no Mato Grosso do Sul: características clínicas curso clínico e fatores de risco para morbimortalidade

Cremildo João Baptista, UFMS

Pesquisa de SARS-CoV-2 em doadores de sangue assintomáticos

Herintha Coeto Neitzke Abreu, UFGD

Estudo do envolvimento do estresse oxidativo em Covid-19: implicações genético-moleculares no prognóstico e farmacoterapia

Renata Trentin Perdomo, UFMS

Cartografia e Geoprocessamento aplicado à Vigilância em Saúde no enfrentamento da Covid-19 em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul

Mauro Henrique Soares da Silva, UFMS

Comunicação Fundect

Fonte: Governo MS