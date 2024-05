Funtrab oferece mais de 4 mil vagas de emprego em MS

Em uma iniciativa voltada para aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul (Funtrab) lança esta semana um total de 4.181 vagas em diversos setores do Estado.

As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, construção civil, área rural e indústria, proporcionando uma variedade de opções para os candidatos.

Para a capital, Campo Grande, são disponibilizadas 1.677 vagas distribuídas em diversas funções. Entre elas, destacam-se oportunidades como auxiliar de linha de produção (137 vagas), auxiliar de limpeza (127 vagas), assistente de vendas (49 vagas), atendente de lanchonete (47 vagas), operador de caixa (45 vagas), pedreiro (42 vagas), carpinteiro (35 vagas) e vendedor interno (35 vagas), entre outras.

Além disso, diversas cidades do estado também contam com novas oportunidades de emprego, como Cassilândia (416 vagas), Chapadão (303 vagas), Bataguassu (265 vagas), Dourados (261 vagas), Sidrolândia (168 vagas), Batayporã (135 vagas), Três Lagoas (105 vagas), Aparecida do Taboado (80 vagas), Rio Brilhante (71 vagas) e outras.

Para se candidatar às vagas disponíveis, os interessados devem comparecer às unidades da Funtrab em todo o estado, munidos de documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

